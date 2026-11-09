Le Standard contre une équipe de Bundesliga en amical cette semaine

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Le Standard contre une équipe de Bundesliga en amical cette semaine
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Après la Juventus et le RC Lens, le Standard s'apprête à défier un nouveau club étranger en amical : le Borussia Mönchengladbach. Une rencontre qui permettra à Vincent Euvrard d'offrir du temps de jeu aux joueurs moins utilisés depuis le début de la saison.

Interrompus pour la deuxième fois de la saison par la trêve internationale, les clubs de Pro League ne resteront évidemment pas inactifs durant cette période.

Si certains profiteront de ces quelques jours pour nommer et lancer un nouvel entraîneur principal, d'autres mettront à profit cette coupure pour peaufiner certains aspects tactiques, retrouver du rythme ou encore faire le plein de confiance.

C'est notamment pour cette raison que la plupart des clubs, en particulier ceux qui ne disputent pas de compétition européenne, ont prévu de disputer un ou plusieurs matchs amicaux durant cette trêve, en l'absence de leurs internationaux.

Le Standard se rendra à Mönchengladbach

Le Standard fait partie de ceux-là. Les Rouches se déplaceront jeudi en Allemagne pour affronter le Borussia Mönchengladbach, lanterne rouge de Bundesliga, lors d'une rencontre amicale à huis clos. Une occasion pour les joueurs en manque de temps de jeu de retrouver un peu de rythme et de bénéficier de minutes supplémentaires.


Après la Juventus, en fin de préparation estivale, puis le RC Lens lors de la précédente trêve internationale, les Liégeois poursuivront ainsi leur "Coupe d'Europe des matchs amicaux", cette fois sur le sol allemand.

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