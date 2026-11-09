L'incroyable erreur du RSC Anderlecht, qui pourrait bien perdre le topper sur tapis vert !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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L'incroyable erreur du RSC Anderlecht, qui pourrait bien perdre le topper sur tapis vert !
Photo: © Photonews
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Stupéfaction ce lundi : le Nieuwsblad nous apprend que le RSC Anderlecht pourrait bien perdre le topper contre le Club de Bruges par forfait. La raison ? Le club bruxellois n'avait placé que cinq joueurs belges sur la feuille de match, un de moins que le minimum autorisé.

Comment une telle erreur a-t-elle pu être commise ? Ce dimanche, lors du topper, Vitor Bruno n'avait inscrit que cinq Belges sur sa feuille de match : Colin Coosemans, Ali Maamar, Mario Stroeykens Jayden Onia Seke (tous titulaires) et Marco Kana (sur le banc).

Les autres, tels qu'Adriano Bertaccini, Joshua Nga Kana, Noa Ojea ou encore Killian Sardella (sélectionnable et sur le banc contre Salzbourg) étaient soient non-repris, soit en tribunes.

Le règlement de la Pro League est très clair : chaque club doit aligner au moins six joueurs belges sur sa feuille de match. Et les conséquences pourraient être graves pour le Sporting d'Anderlecht. 

Le Club de Bruges pourrait gagner le match par forfait 

Le Nieuwsblad affirme que le manquement au règlement a été souligné et que le RSCA a d'ores et déjà reconnu son erreur. On ignore cependant si des démarches vont être entreprises à l'encontre du club bruxellois ; le Club de Bruges a le droit d'en profiter.

Dans ce cas, plusieurs sanctions sont possibles. Le RSC Anderlecht pourrait perdre le point pris au Jan Breydel, mais le FC Bruges pourrait aussi être déclaré vainqueur sur tapis vert et prendre deux points de plus, repassant en tête. 

Voilà qui pourrait en tout cas percer la bulle d'air que s'était offert le RSCA en allant chercher ce point mérité à Bruges, après de belles victoires contre Westerlo et le RB Salzbourg...

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