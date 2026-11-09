Malgré la victoire, l'inquiétude de Rik de Mil

La Gantoise a poussé un véritable soupir de soulagement après sa victoire 1-0 face à Courtrai. Si les Buffalos avaient livré une première période plutôt convaincante, ils ont progressivement perdu pied après la pause et ont dû subir de plus en plus la pression adverse. Rik De Mil a donc surtout retenu les trois points, tout en identifiant plusieurs aspects à améliorer dans le jeu de son équipe.

Après la pause, les Gantois ont progressivement perdu la maîtrise de la rencontre. Courtrai en a profité pour reprendre confiance et s'est même procuré un penalty en fin de match. Mais Davy Roef, encore décisif dans cet exercice, a permis à son équipe de préserver son avantage.

De Mil constate une baisse d'intensité

L'entraîneur gantois avait une explication bien précise à cette baisse de régime après la pause. "Quand vous manquez de précision avec le ballon et que vous le rendez systématiquement à l'adversaire, vous subissez ses offensives et vous êtes inévitablement repoussés dans votre camp. Et si vous n'avez plus l'intensité nécessaire pour aller presser vers l'avant, n'importe quelle équipe parviendra à vous faire reculer", a-t-il expliqué en conférence de presse.

Selon Rik de Mil, la condition physique de son groupe constitue un facteur important. Ces dernières semaines, La Gantoise a été confrontée à une succession de blessures, obligeant certains joueurs à enchaîner les rencontres et à accumuler les minutes. "Il y a beaucoup de joueurs qui ont déjà quasiment tout disputé. Et on sent que, pour certains, cela devient vraiment difficile en ce moment", a-t-il reconnu.

La trêve internationale tombe à point nommé

Certains joueurs ont également dû retrouver la compétition plus rapidement que prévu après leur blessure. Ils manquent dès lors encore de rythme et de fraîcheur. "Nous les avons en quelque sorte précipités sur le terrain et ils n'ont pas encore retrouvé leur meilleur niveau. Or, nous sommes une équipe qui a besoin de pouvoir compter sur chaque joueur à 100 % pour gagner tout en pratiquant un football de qualité", a souligné De Mil.

L'entraîneur refuse toutefois de minimiser l'importance de cette victoire, même si la prestation n'a pas toujours été convaincante. "Tout le monde a le droit de passer à côté d'un match. Et nous devons aussi être capables de remporter ces rencontres moins abouties. Car si nous y parvenons, dans quelques semaines, plus personne n'en parlera et seuls les points resteront", a-t-il rappelé.



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De Mil sait néanmoins que son équipe ne pourra pas toujours s'en sortir de cette manière. Il se réjouit donc de pouvoir offrir un peu de répit à son groupe durant la trêve internationale. "Cette pause arrive vraiment au bon moment pour les joueurs."