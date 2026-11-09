Mihajlo Cvetkovic évoque son but avec honnêteté : "Oui, il y avait peut-être faute"

Mihajlo Cvetkovic a réagi à son but controversé après le choc face au Club de Bruges. L'égalisation a provoqué une grande frustration chez les Blauw en Zwart, et le Serbe a été beau joueur.

“Je suis heureux d'avoir été élu homme du match et d'avoir marqué. Nous avons montré notre qualité et notre esprit d'équipe en continuant à nous battre durant toute la rencontre”, a déclaré Mihajlo Cvetkovic après la renconre. Concernant l'action en question, il a livré une explication étonnamment honnête.

Cvetkovic reconnaît que la discussion est possible

“Il y avait peut-être une faute de ma part sur Mechele, mais je voulais poursuivre l'action jusqu'au bout”, a déclaré l'attaquant. Il a ainsi reconnu que le Club Bruges avait peut-être des raisons de protester, même s'il était évidemment très heureux que le but soit finalement validé.

Du côté du Club de Bruges, la colère était grande. Hans Vanaken s'en est vivement pris à la VAR : “Supprimez simplement la VAR, cela commence un peu à m'énerver. C'est totalement ridicule. Ce but aurait toujours dû être refusé.”

L'entraîneur brugeois Ivan Leko s'est lui aussi montré particulièrement sévère envers l'arbitrage, estimant que l'arbitre voulait trop jouer les premiers rôles.

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Cvetkovic ne s'est pas laissé déstabiliser par toute cette agitation. Il était surtout satisfait de la manière dont Anderlecht est resté dans son match. “Bruges était très bon avec le ballon, mais nous avions un plan d'équipe”, a conclu le Serbe.