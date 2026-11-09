Naples prêt à prendre une grande décision concernant Noa Lang après une nouvelle polémique ?

L'avenir de Noa Lang à Naples fait à nouveau parler. L'ancien joueur du Club de Bruges a eu un accrochage avec ses propres supporters dimanche, lors du match face à la Lazio (1-1). Selon la presse italienne, un départ dès le mercato hivernal serait désormais envisageable.

Noa Lang a eu une altercation avec une partie des supporters pendant la rencontre. Alors qu'il avait placé sa main derrière son oreille pour encourager les fans à donner de la voix, son geste n'a pas vraiment été apprécié. De nombreux sifflets sont alors descendus des tribunes. Le Néerlandais s'était déjà attiré les foudres des supporters après la défaite contre le FC Porto, lorsqu'il avait refusé de se rendre devant le parcage visiteur.

Selon Tuttomercatoweb, Naples serait prêt à vendre Noa Lang lors du mercato hivernal. Le club italien avait pourtant déboursé 25 millions d'euros, plus des bonus, pour s'attacher les services du Néerlandais à l'été 2025. Aujourd'hui, les Napolitains pourraient se contenter d'une somme comprise entre 15 et 20 millions d'euros.

Les prétendants ne manqueraient pas. L'Ajax et Galatasaray sont évoqués comme de possibles destinations, tandis que l'Atalanta et le Genoa seraient également intéressés. Noa Lang avait déjà évolué en prêt à Galatasaray la saison dernière, mais cette expérience n'avait pas été une grande réussite.

Lorenzo Lucca également sur le départ ?

Noa Lang n'est pas le seul joueur susceptible de quitter Naples. Lorenzo Lucca, qui avait eu un échange tendu avec Kevin De Bruyne la semaine dernière, figurerait également sur la liste des joueurs susceptibles de partir, selon le même média.



Aucune décision définitive n'a toutefois été prise pour le moment. Noa Lang avait pourtant été l'un des meilleurs joueurs sur la pelouse face à la Lazio et avait été à l'origine de l'égalisation grâce à un centre. Malgré cela, les tensions avec les supporters pourraient compromettre son avenir à Naples.