Nathan Ngoy prévient les Diables Rouges : "C'est un grand gardien"

La rencontre entre la Belgique et la Turquie arrive à grands pas. Les deux nations s'affronteront ce jeudi pour le compte de la 5e journée de la Ligue A de la Ligue des Nations. L'occasion pour Nathan Ngoy de se frotter à l'un de ses coéquipiers à Lille, Berke Özer.

Berke Özer est l'un des artisans du bon début de saison du LOSC en Ligue 1. En neuf matchs de championnat, le portier turc a gardé sa cage inviolée à cinq reprises et n'a concédé que six buts.

En Ligue des champions, c'est cependant plus compliqué pour lui et son équipe. En quatre matchs, il a concédé 10 buts et n'a réalisé qu'un clean sheet. En Ligue 1, Lille est deuxième derrière le PSG, tandis qu'en LDC, les Lillois sont 35es.

Une place de titulaire en sélection ?

En sélection, le portier turc est en concurrence avec Uğurcan Çakır, qui a pour l'instant été préféré. Mais avec le nouvel entraîneur de la Turquie, Sergen Yalçin, les cartes pourraient bien être rebattues et il pourrait éventuellement aspirer à une place de titulaire.

Une chose est sûre, il était en tout cas ravi d'être sélectionné, comme l'a expliqué Nathan Ngoy en zone mixte selon Le Petit Lillois : "Il était très content d’être sélectionné. On en a parlé un petit peu mais pas beaucoup. Je le verrai là-bas, maintenant, c’est mon adversaire. C’est aussi ça la beauté du football."

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"Oui, on connaît Berke. On connaît ses qualités. On sait qu’il est toujours attentif. Il répond présent quand on a besoin de lui. C’est un grand gardien. On est contents de l’avoir", a conclu le Diable Rouge.