OFFICIEL : le nouveau Golden Boy est connu

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
OFFICIEL : le nouveau Golden Boy est connu
Photo: © Photonews

Pau Cubarsí a remporté le Golden Boy 2026. Le défenseur du FC Barcelone, âgé de 19 ans, a ainsi été élu meilleur jeune footballeur évoluant en Europe. L'Espagnol succède à Désiré Doué, qui avait décroché cette prestigieuse distinction l'année dernière.

Le vainqueur a été officiellement annoncé lundi après-midi lors d'une cérémonie organisée à Sassuolo, en Italie. Pau Cubarsí a remporté le vote de manière particulièrement convaincante. Le défenseur a devancé 24 autres nommés, dont Yan Diomande, Ayyoub Bouaddi et Lennart Karl.

Cubarsí n'est que le deuxième défenseur central de l'histoire à remporter le Golden Boy. Seul Matthijs de Ligt y était parvenu avant lui, en 2018, lorsqu'il évoluait à l'Ajax. Le prix est généralement attribué à des attaquants ou à des milieux de terrain.

Le jeune Espagnol a d'ailleurs vécu une année fantastique. Il a remporté son deuxième titre de champion d'Espagne avec Barcelone et a surtout été sacré champion du monde avec l'Espagne l'été dernier, en étant élu meilleur jeune du tournoi au passage. 

Le FC Barcelone continue de dominer le Golden Boy

Avec Cubarsí, la Masia est pour la cinquième fois représentée au palmarès du Golden Boy. Lionel Messi (2005), Pedri (2021), Gavi (2022) et Lamine Yamal (2024) l'avaient précédé.

Lire aussi… Double forfait gênant pour l'Espagne avant leur premier match de Nations League
Pour Cubarsí, il s'agit d'une belle revanche après avoir manqué le Trophée Raymond Kopa le mois dernier. Cette récompense est revenue à son coéquipier Lamine Yamal, qui avait ouvertement affirmé que Cubarsi le méritait à ses yeux. Le défenseur recevra officiellement son Golden Boy le 14 décembre, lors du gala à Turin.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Barcelone
Atlético Madrid
Pau Cubarsi

Plus de news

Double forfait gênant pour l'Espagne avant leur premier match de Nations League

Double forfait gênant pour l'Espagne avant leur premier match de Nations League

15:30
"Ils m’ont challengé" : Nathan Ngoy espère atteindre un objectif particulier avec Lille

"Ils m’ont challengé" : Nathan Ngoy espère atteindre un objectif particulier avec Lille

19:40
Un homme bien connu de Pep Guardiola est le nouvel entraîneur de Loïs Openda et Julien Duranville à l'OL

Un homme bien connu de Pep Guardiola est le nouvel entraîneur de Loïs Openda et Julien Duranville à l'OL

19:13
Simon Mignolet évoque le défi des binationaux : "Les "convaincre" ? Je n'utiliserais pas ce mot"

Simon Mignolet évoque le défi des binationaux : "Les "convaincre" ? Je n'utiliserais pas ce mot"

19:00
Kevin De Bruyne en conflit avec plusieurs joueurs à Naples ?

Kevin De Bruyne en conflit avec plusieurs joueurs à Naples ?

18:40
La Belgique, championne du monde ? "C'est l'objectif, mais le chemin est long"

La Belgique, championne du monde ? "C'est l'objectif, mais le chemin est long"

18:20
Italie ou Allemagne ? Roberto Mancini s'exprime encore sur le cas Tresoldi

Italie ou Allemagne ? Roberto Mancini s'exprime encore sur le cas Tresoldi

18:00
Un Gantois en sélection, Rik De Mil inquiet : "J'espère qu'ils le géreront mieux que la dernière fois"

Un Gantois en sélection, Rik De Mil inquiet : "J'espère qu'ils le géreront mieux que la dernière fois"

17:20
Zulte Waregem a pris une décision concernant son coach après une sixième défaite d'affilée

Zulte Waregem a pris une décision concernant son coach après une sixième défaite d'affilée

17:00
Une légende du football va relever son premier défi en tant qu'entraîneur d'une équipe A

Une légende du football va relever son premier défi en tant qu'entraîneur d'une équipe A

16:00
L'incroyable erreur du RSC Anderlecht, qui pourrait bien perdre le topper sur tapis vert !

L'incroyable erreur du RSC Anderlecht, qui pourrait bien perdre le topper sur tapis vert !

16:46
6
Ancien de Virton, le joueur victime de l'incendie de Crans-Montana prêté pour se relancer

Ancien de Virton, le joueur victime de l'incendie de Crans-Montana prêté pour se relancer

16:20
Un grand Leandro Trossard juste avant les Diables : son coach ne tarit pas d'éloges

Un grand Leandro Trossard juste avant les Diables : son coach ne tarit pas d'éloges

15:00
Un scénario hallucinant : un ancien du RSC Anderlecht sacré champion après l'effondrement total de son rival !

Un scénario hallucinant : un ancien du RSC Anderlecht sacré champion après l'effondrement total de son rival !

14:30
Changement majeur au sein de l'organigramme du RAEC Mons

Changement majeur au sein de l'organigramme du RAEC Mons

14:00
Une ancienne sensation de Pro League appelée pour la première fois avec le Portugal

Une ancienne sensation de Pro League appelée pour la première fois avec le Portugal

13:30
Anderlecht voulait des points, peu importe la manière : "Nous sommes très satisfaits du jeu proposé"

Anderlecht voulait des points, peu importe la manière : "Nous sommes très satisfaits du jeu proposé"

13:00
🎥 La bourde de Jari De Busser avec l'AZ Alkmaar

🎥 La bourde de Jari De Busser avec l'AZ Alkmaar

12:30
Le cauchemar des tireurs de penalties : "Il est briefé dans les moindres détails"

Le cauchemar des tireurs de penalties : "Il est briefé dans les moindres détails"

12:00
Avec lui, Anderlecht retrouve des couleurs : "Je dois montrer les deux facettes de mon jeu"

Avec lui, Anderlecht retrouve des couleurs : "Je dois montrer les deux facettes de mon jeu"

11:40
Un Diable Rouge surpris, mais heureux : "Je pensais être repris avec les U21"

Un Diable Rouge surpris, mais heureux : "Je pensais être repris avec les U21"

11:20
Ivan Leko et Hans Vanaken suspendus après leurs critiques de l'arbitrage du Topper ?

Ivan Leko et Hans Vanaken suspendus après leurs critiques de l'arbitrage du Topper ?

11:00
1
🎥 Record de Belgique ? 20 secondes sur la pelouse et déjà exclu !

🎥 Record de Belgique ? 20 secondes sur la pelouse et déjà exclu !

10:40
🎥 Senne Lammens, sujet de l'interview bizarre de la semaine : "C'est pourtant clair, non ?"

🎥 Senne Lammens, sujet de l'interview bizarre de la semaine : "C'est pourtant clair, non ?"

10:20
La crise s'aggrave à Genk : "Quand j'ai vu la composition..."

La crise s'aggrave à Genk : "Quand j'ai vu la composition..."

10:00
Surprenant : un ancien Diable Rouge entame des études à Harvard

Surprenant : un ancien Diable Rouge entame des études à Harvard

09:40
Le moment très particulier vécu par Cheveyo Tsawa contre Anderlecht

Le moment très particulier vécu par Cheveyo Tsawa contre Anderlecht

09:20
Né à Anderlecht, décisif en D1 FFA à 16 ans : le nouveau grand talent de Charleroi ?

Né à Anderlecht, décisif en D1 FFA à 16 ans : le nouveau grand talent de Charleroi ?

09:00
🎥 Trois assists, mais un coup de sang contre un coéquipier pour Leandro Trossard

🎥 Trois assists, mais un coup de sang contre un coéquipier pour Leandro Trossard

08:40
Malgré la victoire, l'inquiétude de Rik de Mil

Malgré la victoire, l'inquiétude de Rik de Mil

08:20
Le Standard contre une équipe de Bundesliga en amical cette semaine

Le Standard contre une équipe de Bundesliga en amical cette semaine

08:00
Yann Sommer explique pourquoi Anderlecht a autant reculé face au Club de Bruges

Yann Sommer explique pourquoi Anderlecht a autant reculé face au Club de Bruges

07:40
Wouter Vrancken et Hearts humiliés à domicile : "Une honte"

Wouter Vrancken et Hearts humiliés à domicile : "Une honte"

07:20
Ivan Leko apporte un soutien inattendu à Vitor Bruno

Ivan Leko apporte un soutien inattendu à Vitor Bruno

07:00
Mihajlo Cvetkovic évoque son but avec honnêteté : "Oui, il y avait peut-être faute"

Mihajlo Cvetkovic évoque son but avec honnêteté : "Oui, il y avait peut-être faute"

06:30
4
🎥 Deux nouveautés, deux réussites à Charleroi : "Ce n'était pas un cadeau"

🎥 Deux nouveautés, deux réussites à Charleroi : "Ce n'était pas un cadeau"

06:00

Plus de news

Les plus populaires

La Liga

 Journée 12
Séville Séville 0-0 Alaves Alaves
Malaga Malaga 1-2 Racing Santander Racing Santander
Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone 0-0 Deportivo Deportivo
Osasuna Osasuna 1-1 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Valencia CF Valencia CF 0-3 Real Madrid Real Madrid
Elche CF Elche CF 0-2 Real Betis Real Betis
Real Sociedad Real Sociedad 1-0 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Celta De Vigo Celta De Vigo 0-0 Levante Levante
Villarreal Villarreal 2-0 Getafe Getafe
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-2 FC Barcelone FC Barcelone

Dernières réactions

051961rouche 051961rouche a propos de Mihajlo Cvetkovic évoque son but avec honnêteté : "Oui, il y avait peut-être faute" 051961rouche 051961rouche a propos de L'incroyable erreur du RSC Anderlecht, qui pourrait bien perdre le topper sur tapis vert ! Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Ivan Leko et Hans Vanaken suspendus après leurs critiques de l'arbitrage du Topper ? Pogi Pogi a propos de "C'est absolument anormal" : Philippe Albert révolté par le choix de Koni De Winter de refuser la sélection Eric Stevens Eric Stevens a propos de Hein Vanhaezebrouck n'épargne ni le Club de Bruges ni Anderlecht : "Ils peuvent les remercier" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Hans Vanaken furieux après le Topper : "Il faut supprimer la VAR" JoBg JoBg a propos de Les Brugeois furieux : "L'homme du match, c'est l'arbitre" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Ce Charleroi-là a de vrais ingrédients pour signer une grande saison 051961rouche 051961rouche a propos de Mais pour qui se prend Koni De Winter ? JoBg JoBg a propos de 🎥 Résister à Mechele, tromper Sommer : le superbe but de Mihajlo Cvetkovic lors de Bruges - Anderlecht Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved