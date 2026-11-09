OFFICIEL : le nouveau Golden Boy est connu

Pau Cubarsí a remporté le Golden Boy 2026. Le défenseur du FC Barcelone, âgé de 19 ans, a ainsi été élu meilleur jeune footballeur évoluant en Europe. L'Espagnol succède à Désiré Doué, qui avait décroché cette prestigieuse distinction l'année dernière.

Le vainqueur a été officiellement annoncé lundi après-midi lors d'une cérémonie organisée à Sassuolo, en Italie. Pau Cubarsí a remporté le vote de manière particulièrement convaincante. Le défenseur a devancé 24 autres nommés, dont Yan Diomande, Ayyoub Bouaddi et Lennart Karl.

Cubarsí n'est que le deuxième défenseur central de l'histoire à remporter le Golden Boy. Seul Matthijs de Ligt y était parvenu avant lui, en 2018, lorsqu'il évoluait à l'Ajax. Le prix est généralement attribué à des attaquants ou à des milieux de terrain.

Le jeune Espagnol a d'ailleurs vécu une année fantastique. Il a remporté son deuxième titre de champion d'Espagne avec Barcelone et a surtout été sacré champion du monde avec l'Espagne l'été dernier, en étant élu meilleur jeune du tournoi au passage.

Le FC Barcelone continue de dominer le Golden Boy

Avec Cubarsí, la Masia est pour la cinquième fois représentée au palmarès du Golden Boy. Lionel Messi (2005), Pedri (2021), Gavi (2022) et Lamine Yamal (2024) l'avaient précédé.

Lire aussi… Double forfait gênant pour l'Espagne avant leur premier match de Nations League›

Pour Cubarsí, il s'agit d'une belle revanche après avoir manqué le Trophée Raymond Kopa le mois dernier. Cette récompense est revenue à son coéquipier Lamine Yamal, qui avait ouvertement affirmé que Cubarsi le méritait à ses yeux. Le défenseur recevra officiellement son Golden Boy le 14 décembre, lors du gala à Turin.