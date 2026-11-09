Silvio Proto répond sèchement à Hans Vanaken : "Tu arrêtes avec le VAR, tu as un titre en moins"

Mécontent après le Topper, Hans Vanaken n'a pas hésité à critiquer la VAR, estimant qu'il faudrait la supprimer. "Je ne comprends pas l'intérêt de la VAR. Il faut tout simplement la supprimer", a-t-il déclaré au micro de DAZN. Des propos qui ont fait réagir un certain Silvio Proto, qui lui a répondu.

Le but de l'égalisation d'Anderlecht inscrit par Mihajlo Cvetkovic fait débat. Le but n'aurait pas dû être validé après une faute de l'attaquant d'Anderlecht, selon l'avis de nombreuses personnes.

Silvio Proto reconnaît qu'il y a eu une faute de Mihajlo Cvetkovic, mais estime qu'elle ne devait pas être sifflée, rappelant qu'une faute de Brandon Mechele n'avait pas non plus été sanctionnée plus tôt dans l'action : "Je pense que l’arbitre a été bon, je n’ai pas compris le bashing."

"Tu arrêtes avec le VAR, tu as un titre en moins, avec l’égalisation du Cercle annulée par la VAR", a lancé ensuite le consultant au micro de RTL Sports dans l'émission Dans le Vestiaire.

Il comprend toutefois qu'il ait pu être frustré : "Il y a eu de la frustration, je peux comprendre."

Une nouvelle polémique



Quoi qu'il en soit, c'est désormais une autre polémique qui fait surface après cette rencontre. Anderlecht n'a repris que cinq joueurs belges dans sa sélection, soit un de moins que le minimum requis de six, ce qui pourrait avoir de grosses conséquences.