Simon Mignolet évoque le défi des binationaux : "Les "convaincre" ? Je n'utiliserais pas ce mot"

Simon Mignolet est désormais directeur technique de l'Union Belge, et doit amener toute son expérience de joueur pour que la fédération atteigne ses objectifs principaux. Parmi ceux-ci, éviter la fuite de nouveaux talents binationaux.

C'était d'ailleurs l'un des grands arguments derrière la récente nomination de Joachim Mununga à la tête de l'équipe nationale U17 : binational lui-même, le Belgo-Congolais doit permettre à l'Union Belge de convaincre plus de jeunes joueurs à opter pour les Diables Rouges une fois venu le moment de faire un choix.

Simon Mignolet a une nouvelle fois évoqué ce thème si important en conférence de presse ce lundi. "Bien sûr, nous souhaitons que les binationaux choisissent notre pays. Mais s'agit-il de les "convaincre" ? Je ne dirais pas ça", nuance le directeur technique de l'Union Belge dans des propos relayés par le Nieuwsblad.

Mignolet veut présenter un projet clair

"En fin de compte, chacun doit être libre de faire son propre choix. Nous vivons dans une société multiculturelle et chacun doit y trouver sa place", continue Mignolet. "Il faut échanger avec ces joueurs, leur présenter le projet, expliquer ce que leur choix peut apporter à leur carrière et la place qu'ils ont dans notre vision".

L'Union Belge a perdu plusieurs talents ces dernières années, comme Konstantinos Karetsas, Ilay Camara ou encore Rayane Bounida et Jorthy Mokio. Récemment, certains craignent que d'autres optent eux aussi pour une autre sélection, comme par exemple Samuel Mbangula ou Julien Duranville.



"Nous devons exposer clairement notre projet aux jeunes joueurs, et faire en sorte qu'ils se sentent à l'aise avec leur choix. Oui, le fait que des coachs d'équipes de jeunes soient eux-mêmes binationaux constitue à cet égard un atout indéniable", conclut l'ancien gardien du Club de Bruges.