Surprenant : un ancien Diable Rouge entame des études à Harvard

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Surprenant : un ancien Diable Rouge entame des études à Harvard
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2680

La vie de Divock Origi, 31 ans, a pris un virage inattendu. L'ancien attaquant des Diables Rouges, passé notamment par Liverpool et l'AC Milan, a tourné pour de bon la page du football professionnel pour entamer une formation à la prestigieuse université de Harvard.

Pour Divock Origi, il s'agit d'un véritable changement de cap. L'attaquant a évolué pendant de nombreuses années au plus haut niveau et s'est imposé comme un nom bien connu chez les Diables Rouges. C'est surtout son passage à Liverpool, où il a régulièrement fait la différence dans les moments décisifs, qui lui a permis de conquérir le cœur des supporters. Il semble désormais prêt à relever un tout autre défi.

Selon le média italien Corrière dello Sport, Origi suit à Harvard un programme spécialement conçu pour les sportifs de haut niveau souhaitant se reconvertir dans le monde des affaires après leur carrière. Cette formation doit lui permettre d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour développer sa propre entreprise. Le Belge semble donc envisager sérieusement un avenir loin des terrains de football.

De la Ligue des Champions aux bancs d'université

À 31 ans, Origi possède déjà un parcours particulièrement riche. Révélé à Lille, il a ensuite rejoint Liverpool, où il a vécu plusieurs moments inoubliables. Son nom restera notamment associé au sacre des Reds en Ligue des Champions en 2019. Grâce à plusieurs buts décisifs, notamment face à Barcelone et Tottenham, il est devenu une véritable figure culte à Anfield.

Après son aventure anglaise, l'attaquant a pris la direction de l'AC Milan. Il n'est toutefois jamais parvenu à répondre aux attentes en Italie. Son passage chez les Rossoneri s'est révélé décevant et il n'a ensuite pas réussi à relancer sa carrière. Ces derniers mois, son avenir dans le football professionnel était donc de plus en plus incertain.


Le choix de Harvard ne semble pas être une simple décision de reconversion prise à la dernière minute. Origi s'intéresse depuis longtemps à la mode et au stylisme, des domaines qui expliqueraient en partie son envie d'approfondir ses connaissances du monde des affaires. Le programme qu'il suit s'adresse précisément aux sportifs désireux de mettre à profit leur expérience et leur notoriété pour se lancer dans l'entrepreneuriat.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Divock Origi

Plus de news

La crise s'aggrave à Genk : "Quand j'ai vu la composition..."

La crise s'aggrave à Genk : "Quand j'ai vu la composition..."

10:00
Le moment très particulier vécu par Cheveyo Tsawa contre Anderlecht

Le moment très particulier vécu par Cheveyo Tsawa contre Anderlecht

09:20
Né à Anderlecht, décisif en D1 FFA à 16 ans : le nouveau grand talent de Charleroi ?

Né à Anderlecht, décisif en D1 FFA à 16 ans : le nouveau grand talent de Charleroi ?

09:00
🎥 Trois assists, mais un coup de sang contre un coéquipier pour Leandro Trossard

🎥 Trois assists, mais un coup de sang contre un coéquipier pour Leandro Trossard

08:40
Malgré la victoire, l'inquiétude de Rik de Mil

Malgré la victoire, l'inquiétude de Rik de Mil

08:20
Le Standard contre une équipe de Bundesliga en amical cette semaine

Le Standard contre une équipe de Bundesliga en amical cette semaine

08:00
Yann Sommer explique pourquoi Anderlecht a autant reculé face au Club de Bruges

Yann Sommer explique pourquoi Anderlecht a autant reculé face au Club de Bruges

07:40
Wouter Vrancken et Hearts humiliés à domicile : "Une honte"

Wouter Vrancken et Hearts humiliés à domicile : "Une honte"

07:20
Ivan Leko apporte un soutien inattendu à Vitor Bruno

Ivan Leko apporte un soutien inattendu à Vitor Bruno

07:00
Mihajlo Cvetkovic évoque son but avec honnêteté : "Oui, il y avait peut-être faute"

Mihajlo Cvetkovic évoque son but avec honnêteté : "Oui, il y avait peut-être faute"

06:30
🎥 Deux nouveautés, deux réussites à Charleroi : "Ce n'était pas un cadeau"

🎥 Deux nouveautés, deux réussites à Charleroi : "Ce n'était pas un cadeau"

06:00
Hein Vanhaezebrouck n'épargne ni le Club de Bruges ni Anderlecht : "Ils peuvent les remercier"

Hein Vanhaezebrouck n'épargne ni le Club de Bruges ni Anderlecht : "Ils peuvent les remercier"

23:00
Challenger Pro League : Dender laisse filer des points à Lokeren après avoir mené de deux buts

Challenger Pro League : Dender laisse filer des points à Lokeren après avoir mené de deux buts

22:40
L'Union trace sa route : "Si on arrive au niveau d'intensité qu'on veut mettre, très peu peuvent rivaliser" Réaction

L'Union trace sa route : "Si on arrive au niveau d'intensité qu'on veut mettre, très peu peuvent rivaliser"

22:00
Ca n'a pas plu à Ivan Leko : un Brugeois était écarté du topper pour raisons disciplinaires

Ca n'a pas plu à Ivan Leko : un Brugeois était écarté du topper pour raisons disciplinaires

22:20
Un Unioniste avait appris une superbe nouvelle avant la réception de Genk

Un Unioniste avait appris une superbe nouvelle avant la réception de Genk

21:40
Pour la première de Jonas De Roeck, STVV déroule face à Zulte Waregem, qui n'en finit pas de dégringoler

Pour la première de Jonas De Roeck, STVV déroule face à Zulte Waregem, qui n'en finit pas de dégringoler

21:16
"Depuis son erreur au Mondial, il n'est plus le même" : Senne Lammens encore très critiqué

"Depuis son erreur au Mondial, il n'est plus le même" : Senne Lammens encore très critiqué

21:00
Retour gagnant au Parc Duden ! Ross Sykes envoie l'Union en tête du classement !

Retour gagnant au Parc Duden ! Ross Sykes envoie l'Union en tête du classement !

20:24
Surprenant : un ex-Loup absent pour maladie, mais la cause est inexpliquée

Surprenant : un ex-Loup absent pour maladie, mais la cause est inexpliquée

20:40
Les Brugeois furieux : "L'homme du match, c'est l'arbitre"

Les Brugeois furieux : "L'homme du match, c'est l'arbitre"

20:20
3
La RAAL n'avait pas prévu de virer Edward Still ce samedi

La RAAL n'avait pas prévu de virer Edward Still ce samedi

20:00
Lammens à la faute, festival de buts et petit miracle : Manchester United évite le pire mais reste en crise

Lammens à la faute, festival de buts et petit miracle : Manchester United évite le pire mais reste en crise

19:39
Sykes place l'Union aux commandes ! Direct Commenté Live

Sykes place l'Union aux commandes ! Direct Commenté

18:20
"Les attaquants m'ont bien répondu" : un Anderlechtois content d'avoir piqué ses coéquipiers

"Les attaquants m'ont bien répondu" : un Anderlechtois content d'avoir piqué ses coéquipiers

19:00
Un Eupen réduit à 10 l'emporte tout de même contre le Lierse !

Un Eupen réduit à 10 l'emporte tout de même contre le Lierse !

18:45
Lourde défaite pour Hugo Cuypers avant de découvrir les Diables Rouges

Lourde défaite pour Hugo Cuypers avant de découvrir les Diables Rouges

18:30
Sans briller, La Gantoise réagit et revient à hauteur du Club de Bruges

Sans briller, La Gantoise réagit et revient à hauteur du Club de Bruges

18:15
🎥 Le show Nathan Ngoy : très joli but du Diable Rouge pour offrir la victoire à Lille

🎥 Le show Nathan Ngoy : très joli but du Diable Rouge pour offrir la victoire à Lille

18:00
Premier League : Meunier bat Lavia, Brighton et De Cuyper deuxièmes !

Premier League : Meunier bat Lavia, Brighton et De Cuyper deuxièmes !

17:40
Christos Tzolis crée la polémique à Arsenal et pousse Mikel Arteta à réagir

Christos Tzolis crée la polémique à Arsenal et pousse Mikel Arteta à réagir

17:20
Vincent Kompany bientôt de retour : le président d'honneur du Bayern donne de ses nouvelles

Vincent Kompany bientôt de retour : le président d'honneur du Bayern donne de ses nouvelles

17:00
L'Union belge présente sa nouvelle sélectionneuse : une ancienne Red Flame devient T1

L'Union belge présente sa nouvelle sélectionneuse : une ancienne Red Flame devient T1

14:00
🎥 Kevin De Bruyne aurait pu tout faire basculer : après-midi frustrant pour le Napoli

🎥 Kevin De Bruyne aurait pu tout faire basculer : après-midi frustrant pour le Napoli

16:30
Hans Vanaken furieux après le Topper : "Il faut supprimer la VAR"

Hans Vanaken furieux après le Topper : "Il faut supprimer la VAR"

16:00
6
Nouveau coup dur pour le Bayern : Manuel Neuer fixé sur son indisponibilité

Nouveau coup dur pour le Bayern : Manuel Neuer fixé sur son indisponibilité

15:45

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 5
Turquie Turquie 12/11 Belgique Belgique
Angleterre Angleterre 12/11 Croatie Croatie
Italie Italie 12/11 France France
République tchèque République tchèque 12/11 Espagne Espagne
Serbie Serbie 13/11 Allemagne Allemagne
Pays-Bas Pays-Bas 13/11 Grèce Grèce
Norvège Norvège 14/11 Pays de Galles Pays de Galles
Portugal Portugal 14/11 Danemark Danemark

Dernières réactions

Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Hans Vanaken furieux après le Topper : "Il faut supprimer la VAR" JoBg JoBg a propos de Les Brugeois furieux : "L'homme du match, c'est l'arbitre" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Ce Charleroi-là a de vrais ingrédients pour signer une grande saison 051961rouche 051961rouche a propos de Mais pour qui se prend Koni De Winter ? JoBg JoBg a propos de 🎥 Résister à Mechele, tromper Sommer : le superbe but de Mihajlo Cvetkovic lors de Bruges - Anderlecht Eric Stevens Eric Stevens a propos de 🎥 Vanaken ne pardonne pas : à qui la faute, à Anderlecht, sur l'ouverture du score ? Eric Stevens Eric Stevens a propos de Mauvaise surprise pour Ivan Leko : de nouveaux absents pour le Topper contre Anderlecht ! den strep den strep a propos de Will Still, comme Edward ? "C'est compliqué à digérer" JoBg JoBg a propos de L'exemple à suivre pour Anderlecht : le RSCA Futures enchaîne et met une gifle au Club NXT ! Union 60 Union 60 a propos de Jess Thorup est très clair avant de se déplacer à l'Union Saint-Gilloise ce dimanche Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved