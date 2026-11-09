Surprenant : un ancien Diable Rouge entame des études à Harvard

La vie de Divock Origi, 31 ans, a pris un virage inattendu. L'ancien attaquant des Diables Rouges, passé notamment par Liverpool et l'AC Milan, a tourné pour de bon la page du football professionnel pour entamer une formation à la prestigieuse université de Harvard.

Pour Divock Origi, il s'agit d'un véritable changement de cap. L'attaquant a évolué pendant de nombreuses années au plus haut niveau et s'est imposé comme un nom bien connu chez les Diables Rouges. C'est surtout son passage à Liverpool, où il a régulièrement fait la différence dans les moments décisifs, qui lui a permis de conquérir le cœur des supporters. Il semble désormais prêt à relever un tout autre défi.

Selon le média italien Corrière dello Sport, Origi suit à Harvard un programme spécialement conçu pour les sportifs de haut niveau souhaitant se reconvertir dans le monde des affaires après leur carrière. Cette formation doit lui permettre d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour développer sa propre entreprise. Le Belge semble donc envisager sérieusement un avenir loin des terrains de football.

De la Ligue des Champions aux bancs d'université

À 31 ans, Origi possède déjà un parcours particulièrement riche. Révélé à Lille, il a ensuite rejoint Liverpool, où il a vécu plusieurs moments inoubliables. Son nom restera notamment associé au sacre des Reds en Ligue des Champions en 2019. Grâce à plusieurs buts décisifs, notamment face à Barcelone et Tottenham, il est devenu une véritable figure culte à Anfield.

Après son aventure anglaise, l'attaquant a pris la direction de l'AC Milan. Il n'est toutefois jamais parvenu à répondre aux attentes en Italie. Son passage chez les Rossoneri s'est révélé décevant et il n'a ensuite pas réussi à relancer sa carrière. Ces derniers mois, son avenir dans le football professionnel était donc de plus en plus incertain.



Le choix de Harvard ne semble pas être une simple décision de reconversion prise à la dernière minute. Origi s'intéresse depuis longtemps à la mode et au stylisme, des domaines qui expliqueraient en partie son envie d'approfondir ses connaissances du monde des affaires. Le programme qu'il suit s'adresse précisément aux sportifs désireux de mettre à profit leur expérience et leur notoriété pour se lancer dans l'entrepreneuriat.