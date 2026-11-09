Un chiffre fou et une première depuis 9 ans pour Genk face à l'Union Saint-Gilloise !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Un chiffre fou et une première depuis 9 ans pour Genk face à l'Union Saint-Gilloise !
Photo: © photonews

Le KRC Genk a de nouveau enregistré un résultat décevant dimanche. Les Limbourgeois se sont inclinés 1-0 sur le terrain de l'Union SG et n'ont pratiquement rien créé offensivement. Daan Heymans estimait toutefois que son équipe méritait mieux qu'une défaite.

Genk a opté pour une approche très prudente au Parc Duden et a surtout tenté de réduire les espaces en défense. Cela a longtemps fonctionné, mais offensivement, il n'y a eu que très peu de choses. Les statistiques officielles sont assez dramatiques : Genk n'a enregistré aucun tir cadré. Il fallait remonter à... 2017 pour voir les Limbourgeois terminer un match de championnat complet sans la moindre tentative entre les perches.

Heymans défend cette approche

"En soi, il est normal d'opter pour une organisation stricte ici. Jusqu'au 1-0, nous n'avons pratiquement rien concédé", a déclaré Heymans à Het Belang van Limburg. Le milieu de terrain jugeait donc compréhensible le choix tactique de Jess Thorup.

Finalement, Genk a tout de même fini par encaisser et n'est ensuite pas parvenu à égaliser. "Ce but encaissé laisse donc un goût amer, nous aurions certainement pu prendre quelque chose ici", a ajouté Heymans. 

Après la précédente défaite contre le KV Malines, les Limbourgeois repartent une nouvelle fois les mains vides. Le fait que Genk n'ait même pas pu adresser le moindre tir cadré face à l'Union ne fait qu'accentuer la déception.

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Heymans est conscient que les supporters perdent peu à peu patience. "Je comprends la frustration de nos supporters, notre déception est également grande", a-t-il conclu. Genk aborde ainsi la trêve internationale avec un sentiment particulièrement amer.

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