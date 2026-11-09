Un Diable Rouge surpris, mais heureux : "Je pensais être repris avec les U21"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Un Diable Rouge surpris, mais heureux : "Je pensais être repris avec les U21"
Photo: © Photonews

Appelé pour la première fois chez les Diables Rouges par Mark Van Bommel, Josué Kongolo a réagi à cette convocation avant le match entre l'Union et le Racing Genk, dimanche. Le défenseur central ne cache pas sa surprise et reconnaît ne pas s'être attendu à recevoir cet appel.

Avec la première sélection de Hugo Cuypers en attaque, c'est la grande surprise de Mark Van Bommel avant la trêve internationale de novembre : Josué Kongolo est appelé chez les Diables Rouges.

Le défenseur central du Racing Genk, qui ne compte que quatre apparitions avec les Diablotins de Gill Swerts, profite ainsi du forfait de Koni De Winter, qui n'a finalement pas honoré sa convocation.

Josué Kongolo ne s'attendait pas à devenir Diable Rouge aussi tôt

"Je suis évidemment très heureux. Je ne m'attendais pas du tout à cet appel de Mark Van Bommel, je pensais être repris avec les U21. C'est une fierté de me voir aux côtés d'aussi grands noms", a-t-il confié au micro de DAZN avant la rencontre entre l'Union et le Racing Genk, dimanche.

Titulaire au Parc Duden, le joueur de 20 ans n'a toutefois pas pu empêcher la défaite des Limbourgeois dans la capitale. Il a néanmoins livré une prestation individuelle convaincante, lui qui n'a pas encore manqué la moindre minute en Jupiler Pro League cette saison.

Arrivé en provenance du Lierse en 2015, Josué Kongolo est déjà estimé à sept millions d'euros par Transfermarkt. Cette première convocation chez les Diables Rouges pourrait encore faire grimper sa cote dans les semaines à venir.

Lire aussi… La crise s'aggrave à Genk : "Quand j'ai vu la composition..."

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