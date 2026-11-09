Un Gantois en sélection, Rik De Mil inquiet : "J'espère qu'ils le géreront mieux que la dernière fois"

À La Gantoise, on retient son souffle après la nouvelle sélection de Josué Vergara avec l'équipe nationale du Panama. L'attaquant de 19 ans vient à peine de se remettre d'une blessure contractée lors de la précédente trêve internationale. L'entraîneur Rik De Mil s'est exprimé à ce sujet.

Josué Vergara (19 ans) a été appelé par le Panama pour la double confrontation face à Curaçao en Ligue des Nations de la Concacaf. Côté Gand, on grince des dents, car l'attaquant avait été écarté des terrains pendant près d'un mois après être revenu blessé de sa sélection nationale début octobre. La manière dont les choses s'étaient déroulées avait alors suscité un profond mécontentement au sein du club gantois.

Rik De Mil était furieux contre le Panama

Les Buffalos avaient prévenu le Panama que Vergara souffrait de problèmes physiques. La fédération panaméenne a malgré tout fait venir l'attaquant outre-Atlantique et l'a déclaré apte à jouer après ses propres examens médicaux. Pour ses débuts contre l'Équateur, Vergara a immédiatement marqué, mais il a dû quitter le terrain sur blessure après seulement 48 minutes.

"Je peux seulement espérer que l'équipe nationale gérera mieux la situation cette fois. Ce qu'ils ont fait à Josué à ce moment-là était inacceptable pour moi", a réagi De Mil auprès de Het Laatste Nieuws.

Josué Vergara a ensuite effectué son retour le 1er novembre contre Lommel, et rapidement retrouvé une place dans le onze de départ ce dimanche contre le KV Courtrai. Il a joué 79 minutes avant d'être remplacé. Alors qu'il retrouve tout juste du rythme, il doit donc à nouveau rejoindre le Panama.

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"Nous sommes évidemment très heureux pour Josué qu'il soit à nouveau sélectionné. Cela lui donne un boost. Il est fier de cette sélection. Mais est-ce la situation idéale ? Non, car il vient seulement de revenir", conclut De Mil.