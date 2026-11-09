Un Gantois en sélection, Rik De Mil inquiet : "J'espère qu'ils le géreront mieux que la dernière fois"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Un Gantois en sélection, Rik De Mil inquiet : "J'espère qu'ils le géreront mieux que la dernière fois"
Photo: © photonews

À La Gantoise, on retient son souffle après la nouvelle sélection de Josué Vergara avec l'équipe nationale du Panama. L'attaquant de 19 ans vient à peine de se remettre d'une blessure contractée lors de la précédente trêve internationale. L'entraîneur Rik De Mil s'est exprimé à ce sujet.

Josué Vergara (19 ans) a été appelé par le Panama pour la double confrontation face à Curaçao en Ligue des Nations de la Concacaf. Côté Gand, on grince des dents, car l'attaquant avait été écarté des terrains pendant près d'un mois après être revenu blessé de sa sélection nationale début octobre. La manière dont les choses s'étaient déroulées avait alors suscité un profond mécontentement au sein du club gantois.

Rik De Mil était furieux contre le Panama

Les Buffalos avaient prévenu le Panama que Vergara souffrait de problèmes physiques. La fédération panaméenne a malgré tout fait venir l'attaquant outre-Atlantique et l'a déclaré apte à jouer après ses propres examens médicaux. Pour ses débuts contre l'Équateur, Vergara a immédiatement marqué, mais il a dû quitter le terrain sur blessure après seulement 48 minutes.

"Je peux seulement espérer que l'équipe nationale gérera mieux la situation cette fois. Ce qu'ils ont fait à Josué à ce moment-là était inacceptable pour moi", a réagi De Mil auprès de Het Laatste Nieuws.

Josué Vergara a ensuite effectué son retour le 1er novembre contre Lommel, et rapidement retrouvé une place dans le onze de départ ce dimanche contre le KV Courtrai. Il a joué 79 minutes avant d'être remplacé. Alors qu'il retrouve tout juste du rythme, il doit donc à nouveau rejoindre le Panama.

Lire aussi… Le cauchemar des tireurs de penalties : "Il est briefé dans les moindres détails"
"Nous sommes évidemment très heureux pour Josué qu'il soit à nouveau sélectionné. Cela lui donne un boost. Il est fier de cette sélection. Mais est-ce la situation idéale ? Non, car il vient seulement de revenir", conclut De Mil. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
KV Courtrai
Josué Vergara

Plus de news

Le cauchemar des tireurs de penalties : "Il est briefé dans les moindres détails"

Le cauchemar des tireurs de penalties : "Il est briefé dans les moindres détails"

12:00
"Ils m’ont challengé" : Nathan Ngoy espère atteindre un objectif particulier avec Lille

"Ils m’ont challengé" : Nathan Ngoy espère atteindre un objectif particulier avec Lille

19:40
Un homme bien connu de Pep Guardiola est le nouvel entraîneur de Loïs Openda et Julien Duranville à l'OL

Un homme bien connu de Pep Guardiola est le nouvel entraîneur de Loïs Openda et Julien Duranville à l'OL

19:13
Simon Mignolet évoque le défi des binationaux : "Les "convaincre" ? Je n'utiliserais pas ce mot"

Simon Mignolet évoque le défi des binationaux : "Les "convaincre" ? Je n'utiliserais pas ce mot"

19:00
Kevin De Bruyne en conflit avec plusieurs joueurs à Naples ?

Kevin De Bruyne en conflit avec plusieurs joueurs à Naples ?

18:40
La Belgique, championne du monde ? "C'est l'objectif, mais le chemin est long"

La Belgique, championne du monde ? "C'est l'objectif, mais le chemin est long"

18:20
Italie ou Allemagne ? Roberto Mancini s'exprime encore sur le cas Tresoldi

Italie ou Allemagne ? Roberto Mancini s'exprime encore sur le cas Tresoldi

18:00
Zulte Waregem a pris une décision concernant son coach après une sixième défaite d'affilée

Zulte Waregem a pris une décision concernant son coach après une sixième défaite d'affilée

17:00
OFFICIEL : le nouveau Golden Boy est connu

OFFICIEL : le nouveau Golden Boy est connu

17:40
L'incroyable erreur du RSC Anderlecht, qui pourrait bien perdre le topper sur tapis vert !

L'incroyable erreur du RSC Anderlecht, qui pourrait bien perdre le topper sur tapis vert !

16:46
6
Malgré la victoire, l'inquiétude de Rik de Mil

Malgré la victoire, l'inquiétude de Rik de Mil

08:20
Ancien de Virton, le joueur victime de l'incendie de Crans-Montana prêté pour se relancer

Ancien de Virton, le joueur victime de l'incendie de Crans-Montana prêté pour se relancer

16:20
Une légende du football va relever son premier défi en tant qu'entraîneur d'une équipe A

Une légende du football va relever son premier défi en tant qu'entraîneur d'une équipe A

16:00
Double forfait gênant pour l'Espagne avant leur premier match de Nations League

Double forfait gênant pour l'Espagne avant leur premier match de Nations League

15:30
Un scénario hallucinant : un ancien du RSC Anderlecht sacré champion après l'effondrement total de son rival !

Un scénario hallucinant : un ancien du RSC Anderlecht sacré champion après l'effondrement total de son rival !

14:30
Un grand Leandro Trossard juste avant les Diables : son coach ne tarit pas d'éloges

Un grand Leandro Trossard juste avant les Diables : son coach ne tarit pas d'éloges

15:00
Changement majeur au sein de l'organigramme du RAEC Mons

Changement majeur au sein de l'organigramme du RAEC Mons

14:00
Une ancienne sensation de Pro League appelée pour la première fois avec le Portugal

Une ancienne sensation de Pro League appelée pour la première fois avec le Portugal

13:30
Anderlecht voulait des points, peu importe la manière : "Nous sommes très satisfaits du jeu proposé"

Anderlecht voulait des points, peu importe la manière : "Nous sommes très satisfaits du jeu proposé"

13:00
🎥 La bourde de Jari De Busser avec l'AZ Alkmaar

🎥 La bourde de Jari De Busser avec l'AZ Alkmaar

12:30
Avec lui, Anderlecht retrouve des couleurs : "Je dois montrer les deux facettes de mon jeu"

Avec lui, Anderlecht retrouve des couleurs : "Je dois montrer les deux facettes de mon jeu"

11:40
Un Diable Rouge surpris, mais heureux : "Je pensais être repris avec les U21"

Un Diable Rouge surpris, mais heureux : "Je pensais être repris avec les U21"

11:20
Ivan Leko et Hans Vanaken suspendus après leurs critiques de l'arbitrage du Topper ?

Ivan Leko et Hans Vanaken suspendus après leurs critiques de l'arbitrage du Topper ?

11:00
1
La crise s'aggrave à Genk : "Quand j'ai vu la composition..."

La crise s'aggrave à Genk : "Quand j'ai vu la composition..."

10:00
🎥 Record de Belgique ? 20 secondes sur la pelouse et déjà exclu !

🎥 Record de Belgique ? 20 secondes sur la pelouse et déjà exclu !

10:40
🎥 Senne Lammens, sujet de l'interview bizarre de la semaine : "C'est pourtant clair, non ?"

🎥 Senne Lammens, sujet de l'interview bizarre de la semaine : "C'est pourtant clair, non ?"

10:20
Le moment très particulier vécu par Cheveyo Tsawa contre Anderlecht

Le moment très particulier vécu par Cheveyo Tsawa contre Anderlecht

09:20
Né à Anderlecht, décisif en D1 FFA à 16 ans : le nouveau grand talent de Charleroi ?

Né à Anderlecht, décisif en D1 FFA à 16 ans : le nouveau grand talent de Charleroi ?

09:00
Surprenant : un ancien Diable Rouge entame des études à Harvard

Surprenant : un ancien Diable Rouge entame des études à Harvard

09:40
Sans briller, La Gantoise réagit et revient à hauteur du Club de Bruges

Sans briller, La Gantoise réagit et revient à hauteur du Club de Bruges

08/11
Le Standard contre une équipe de Bundesliga en amical cette semaine

Le Standard contre une équipe de Bundesliga en amical cette semaine

08:00
🎥 Trois assists, mais un coup de sang contre un coéquipier pour Leandro Trossard

🎥 Trois assists, mais un coup de sang contre un coéquipier pour Leandro Trossard

08:40
Yann Sommer explique pourquoi Anderlecht a autant reculé face au Club de Bruges

Yann Sommer explique pourquoi Anderlecht a autant reculé face au Club de Bruges

07:40
Ivan Leko apporte un soutien inattendu à Vitor Bruno

Ivan Leko apporte un soutien inattendu à Vitor Bruno

07:00
Mihajlo Cvetkovic évoque son but avec honnêteté : "Oui, il y avait peut-être faute"

Mihajlo Cvetkovic évoque son but avec honnêteté : "Oui, il y avait peut-être faute"

06:30
4
Wouter Vrancken et Hearts humiliés à domicile : "Une honte"

Wouter Vrancken et Hearts humiliés à domicile : "Une honte"

07:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 1-5 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 2-0 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Antwerp Antwerp 2-2 Lommel SK Lommel SK
FC Bruges FC Bruges 1-1 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 1-0 KV Courtrai KV Courtrai
Union SG Union SG 1-0 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Dernières réactions

051961rouche 051961rouche a propos de Mihajlo Cvetkovic évoque son but avec honnêteté : "Oui, il y avait peut-être faute" 051961rouche 051961rouche a propos de L'incroyable erreur du RSC Anderlecht, qui pourrait bien perdre le topper sur tapis vert ! Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Ivan Leko et Hans Vanaken suspendus après leurs critiques de l'arbitrage du Topper ? Pogi Pogi a propos de "C'est absolument anormal" : Philippe Albert révolté par le choix de Koni De Winter de refuser la sélection Eric Stevens Eric Stevens a propos de Hein Vanhaezebrouck n'épargne ni le Club de Bruges ni Anderlecht : "Ils peuvent les remercier" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Hans Vanaken furieux après le Topper : "Il faut supprimer la VAR" JoBg JoBg a propos de Les Brugeois furieux : "L'homme du match, c'est l'arbitre" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Ce Charleroi-là a de vrais ingrédients pour signer une grande saison 051961rouche 051961rouche a propos de Mais pour qui se prend Koni De Winter ? JoBg JoBg a propos de 🎥 Résister à Mechele, tromper Sommer : le superbe but de Mihajlo Cvetkovic lors de Bruges - Anderlecht Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved