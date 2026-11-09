Un homme bien connu de Pep Guardiola est le nouvel entraîneur de Loïs Openda et Julien Duranville à l'OL
Photo: © Photonews
Carlos Vicens est officiellement le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais. L'Espagnol remplace Paulo Fonseca, parti au Sporting Portugal.
Le communiqué de l'OL
Dans sa recherche d’un nouvel entraîneur, l’Olympique Lyonnais avait placé la continuité de son projet sportif au cœur de ses priorités. La direction a ainsi retenu le profil de Carlos Vicens, dont l’approche du jeu, l’exigence et l’importance accordée au développement des joueurs correspondent pleinement aux orientations définies par le club.
Originaire de Majorque, Carlos Vicens a bâti son expérience dans le football espagnol avant de rejoindre Manchester City en 2017. D’abord intégré à l’Academy, où il dirige notamment les U18, il rejoint en 2021 le staff de Pep Guardiola et évolue durant quatre saisons au sein de l’équipe première.
Après huit années passées à Manchester City, Carlos Vicens choisit à l’été 2025 de prendre la tête du SC Braga pour sa première expérience comme entraîneur principal au plus haut niveau. Dès sa première saison, il conduit le club à la quatrième place du championnat, en finale de la Coupe de la Ligue 2026 et et jusqu’en demi-finale de l’Europa League, une performance qu’aucun club portugais n’avait réalisée en Coupe d’Europe depuis douze ans.
Carlos Vicens sera accompagné à l'OL de Mario Enguidanos, son premier adjoint, Lander Iza Garcia, en charge de la performance, ainsi que Jordi Lie Fernandez et Ramiro Marin, qui intégreront également son staff technique.
Jorge Maciel conservera ses fonctions d’entraîneur adjoint, dans une volonté de continuité et avec la pleine confiance de la direction du club. Adrien Tarascon poursuivra également sa mission de responsable du développement individuel des joueurs, tandis que Sébastien Hamel, jusqu’ici entraîneur des gardiens de la Pro 2 depuis janvier 2025, rejoindra définitivement le staff.
Carlos Vicens dirigera son premier entraînement à la tête de l’équipe professionnelle ce mardi matin, avant d’être officiellement présenté aux médias à 15h00.
Carlos Vicens est officiellement le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais. L'Espagnol remplace Paulo Fonseca, parti au Sporting Portugal.
Le technicien de 43 ans débarque avec quatre adjoints. Il a signé un contrat avec les Lyonnais jusqu'au 30 juin 2028.
Une expérience positive au Portugal malgré son licenciement
Il vient récemment de se faire limoger du SC Braga, au Portugal, le 20 octobre dernier. Il a été remercié à la suite d'une série de trois défaites consécutives. Mais il y a malgré tout beaucoup de positif à retenir de son passage à Braga. Lors de sa première saison sur le banc, lors de l'exercice 2025-2026, il a atteint les demi-finales de l'Europa League et a terminé à la quatrième position du championnat portugais. Il a également été finaliste de la Coupe de la Ligue portugaise.
Un passage par Manchester City
Avant cette aventure, il a gravi petit à petit les échelons en tant qu'entraîneur. Il a fait ses premiers pas dans le monde du coaching en Espagne avant de rejoindre Manchester City en 2017. Là-bas, il a été assistant des U12 jusqu'aux U18. En 2021, il a ensuite rejoint le staff de Pep Guardiola en tant que responsable des phases arrêtées.
Un premier match face à Lille
C'est ainsi un homme déjà doté d'une solide expérience qui rejoint Lyon. Reste à voir s'il parviendra à faire ses preuves.
Les Belges Loïs Openda et Julien Duranville pourront ainsi faire sa connaissance. Il dirigera son premier match contre Lille le samedi 21 novembre à 20h45 au stade Pierre-Mauroy.
🔴🔵 Carlos Vicens est le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais ! Bienvenue à Lyon, coach ! 🤝🦁 https://t.co/4nBFN0frHw— Olympique Lyonnais (@OL) November 9, 2026
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