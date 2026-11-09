Un homme bien connu de Pep Guardiola est le nouvel entraîneur de Loïs Openda et Julien Duranville à l'OL



Photo: © Photonews

Carlos Vicens est officiellement le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais. L'Espagnol remplace Paulo Fonseca, parti au Sporting Portugal.



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