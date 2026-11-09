Un scénario hallucinant : un ancien du RSC Anderlecht sacré champion après l'effondrement total de son rival !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Un scénario hallucinant : un ancien du RSC Anderlecht sacré champion après l'effondrement total de son rival !
Photo: © photonews
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Scénario absolument fou en D1 chinoise. Alors que le Chengdu Roncheng comptait 12 points d'avance à quatre journées de la fin, c'est finalement le Dalian Yingbo qui a été sacré champion après un 0/12 de son rival !

Dans le jargon, on appelle ça un "choke" - ou un scénario presque suspect tant il est improbable. Le club chinois de Chengdu a vécu l'un des pires effondrements de mémoire récente sur les quatre dernières journées de Super League chinoise, et laissé filer une avance de... 12 points.

C'est donc le Dalian Yingbo qui a été sacré champion de Chine, pour la première fois de son histoire, après la quatrième défaite consécutive du Chengdu Roncheng, cette fois en déplacement au Shandong Taishan. La série négative du leader avait d'ailleurs commencé cinq matchs plus tôt, avec un match nul à Henan et donc un 1/15 pour finir la saison.

Dalian, de son côté, a enchaîné et fini la saison en boulet de canon avec un superbe 18/18, rattrapant son retard et étant sacré champion de Chine grâce non pas à une meilleure différence de buts mais à un meilleur bilan en confrontations directes (deux victoires pour le champion).

Frank Acheampong champion de Chine

Un homme a participé à ce retournement de situation fantastique : Frank Acheampong. L'ancien chouchou du Lotto Park, désormais âgé de 33 ans, a inscrit 12 buts cette saison en championnat, et notamment un quadruplé lors de la victoire 0-4 de son équipe au QD West Coast, lançant la remontée folle de Dalian.

Il s'agit du premier titre de champion du Ghanéen depuis qu'il a signé en Chine, en 2018. À l'époque, Acheampong avait rejoint le Tianjin Teda en provenance du RSC Anderlecht, contre 3,5 millions d'euros. 

Récemment, dans un entretien accordé à La Dernière Heure, Frank Acheampong révélait qu'il aurait pu revenir en Jupiler Pro League il y a deux ans. Besnik Hasi, alors entraîneur du KV Malines et qui l'avait eu sous ses ordres à Anderlecht, l'avait contacté. 

Sous le maillot du Sporting, l'ailier ghanéen arrivé de Buriram United (Thaïlande) avait inscrit 22 buts et donné 15 passes décisives en 165 matchs, s'imposant comme un cadre très apprécié du public anderlechtois. 

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