Une légende du football apporte son soutien à Vincent Kompany

L'entraîneur des Pays-Bas, Xavi, s'est exprimé à propos de Vincent Kompany en conférence de presse. L'ancien joueur du FC Barcelone a souhaité un bon rétablissement au coach du Bayern.

Vincent Kompany pourrait faire son retour sur le banc du Bayern après la trêve internationale. Pour l'instant, l'entraîneur belge se repose encore et sa situation sera bientôt étudiée.

Xavi adresse un petit mot à Vincent Kompany

Xavi a été interrogé sur la situation de l'ancien Diable Rouge et n'a pas hésité à adresser un petit mot : "Même au sein d'une équipe nationale, nous ressentons de la pression et du stress."

"Surtout lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Il est parfois difficile de trouver le sommeil."

"Mais cela fait partie du processus et de notre métier. Je ne connais pas Kompany personnellement, mais je lui souhaite un prompt rétablissement. Il fait du très bon travail au Bayern", a-t-il conclu.



Xavi et les Pays-Bas s'apprêtent à disputer leurs deux derniers matchs de groupe en Ligue des Nations. Les Oranje affronteront la Grèce vendredi à 20h45 et l'Allemagne lundi prochain à 20h45.