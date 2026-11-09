Une légende du football va relever son premier défi en tant qu'entraîneur d'une équipe A

Après avoir dirigé l'équipe réserve du Real Madrid pendant plusieurs années, Raúl Gonzalez, véritable légende du football des années 2000, s'était fait plus discret récemment. Il va désormais relever son premier défi en tant qu'entraîneur d'une équipe A.

Raúl (49 ans) est en effet le nouvel entraîneur du Real Oviedo, en D2 espagnole. C'est le club qui a officialisé la nouvelle via ses réseaux sociaux. Oviedo évoluait encore en Liga la saison passée.

Retraité en 2015 après une dernière pige aux Etats-Unis, Raúl Gonzalez avait fait ses armes en tant qu'entraîneur des équipes de jeunes du Real Madrid, à partir de 2018. Il avait pris en mains la Castilla, l'équipe réserve du Real, de 2020 à 2025.

Comunicado oficial. Raúl González, nuevo entrenador del Real Oviedo 📲 https://t.co/guFbwhx6wI #RealOviedo 🔵⚪ https://t.co/EVXKXf7t1D — Real Oviedo (@RealOviedo) November 9, 2026

Un premier défi important pour Raúl Gonzalez

On attendait cependant le premier poste de Raúl à la tête d'une "vraie" équipe professionnelle ; c'est désormais chose faite, et ses résultats seront à n'en pas douter très suivis.

Durant sa carrière de joueur, Raúl a inscrit 323 buts en 741 matchs pour le Real Madrid, ce qui en fait le troisième meilleur buteur de l'histoire du club derrière Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Il avait ensuite évolué à Schalke 04, avant des passages moins marquants à Al-Sadd et au NY Cosmos.





L'avenir nous dira désormais si Raúl Gonzalez connaît le même succès sur les bancs d'entraîneur que d'autres anciennes stars du football espagnol comme Pep Guardiola, Xavi ou Xabi Alonso...