Une légende du football va relever son premier défi en tant qu'entraîneur d'une équipe A

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Une légende du football va relever son premier défi en tant qu'entraîneur d'une équipe A
Deviens fan de Real Madrid! 1597

Après avoir dirigé l'équipe réserve du Real Madrid pendant plusieurs années, Raúl Gonzalez, véritable légende du football des années 2000, s'était fait plus discret récemment. Il va désormais relever son premier défi en tant qu'entraîneur d'une équipe A.

Raúl (49 ans) est en effet le nouvel entraîneur du Real Oviedo, en D2 espagnole. C'est le club qui a officialisé la nouvelle via ses réseaux sociaux. Oviedo évoluait encore en Liga la saison passée.

Retraité en 2015 après une dernière pige aux Etats-Unis, Raúl Gonzalez avait fait ses armes en tant qu'entraîneur des équipes de jeunes du Real Madrid, à partir de 2018. Il avait pris en mains la Castilla, l'équipe réserve du Real, de 2020 à 2025.

Un premier défi important pour Raúl Gonzalez

On attendait cependant le premier poste de Raúl à la tête d'une "vraie" équipe professionnelle ; c'est désormais chose faite, et ses résultats seront à n'en pas douter très suivis. 

Durant sa carrière de joueur, Raúl a inscrit 323 buts en 741 matchs pour le Real Madrid, ce qui en fait le troisième meilleur buteur de l'histoire du club derrière Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Il avait ensuite évolué à Schalke 04, avant des passages moins marquants à Al-Sadd et au NY Cosmos. 

L'avenir nous dira désormais si Raúl Gonzalez connaît le même succès sur les bancs d'entraîneur que d'autres anciennes stars du football espagnol comme Pep Guardiola, Xavi ou Xabi Alonso...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Real Madrid

Plus de news

L'incroyable erreur du RSC Anderlecht, qui pourrait bien perdre le topper sur tapis vert !

L'incroyable erreur du RSC Anderlecht, qui pourrait bien perdre le topper sur tapis vert !

16:46
Ancien de Virton, le joueur victime de l'incendie de Crans-Montana prêté pour se relancer

Ancien de Virton, le joueur victime de l'incendie de Crans-Montana prêté pour se relancer

16:20
Double forfait gênant pour l'Espagne avant leur premier match de Nations League

Double forfait gênant pour l'Espagne avant leur premier match de Nations League

15:30
Un grand Leandro Trossard juste avant les Diables : son coach ne tarit pas d'éloges

Un grand Leandro Trossard juste avant les Diables : son coach ne tarit pas d'éloges

15:00
Un scénario hallucinant : un ancien du RSC Anderlecht sacré champion après l'effondrement total de son rival !

Un scénario hallucinant : un ancien du RSC Anderlecht sacré champion après l'effondrement total de son rival !

14:30
Changement majeur au sein de l'organigramme du RAEC Mons

Changement majeur au sein de l'organigramme du RAEC Mons

14:00
Une ancienne sensation de Pro League appelée pour la première fois avec le Portugal

Une ancienne sensation de Pro League appelée pour la première fois avec le Portugal

13:30
Anderlecht voulait des points, peu importe la manière : "Nous sommes très satisfaits du jeu proposé"

Anderlecht voulait des points, peu importe la manière : "Nous sommes très satisfaits du jeu proposé"

13:00
🎥 La bourde de Jari De Busser avec l'AZ Alkmaar

🎥 La bourde de Jari De Busser avec l'AZ Alkmaar

12:30
Le cauchemar des tireurs de penalties : "Il est briefé dans les moindres détails"

Le cauchemar des tireurs de penalties : "Il est briefé dans les moindres détails"

12:00
Avec lui, Anderlecht retrouve des couleurs : "Je dois montrer les deux facettes de mon jeu"

Avec lui, Anderlecht retrouve des couleurs : "Je dois montrer les deux facettes de mon jeu"

11:40
Un Diable Rouge surpris, mais heureux : "Je pensais être repris avec les U21"

Un Diable Rouge surpris, mais heureux : "Je pensais être repris avec les U21"

11:20
Ivan Leko et Hans Vanaken suspendus après leurs critiques de l'arbitrage du Topper ?

Ivan Leko et Hans Vanaken suspendus après leurs critiques de l'arbitrage du Topper ?

11:00
1
🎥 Record de Belgique ? 20 secondes sur la pelouse et déjà exclu !

🎥 Record de Belgique ? 20 secondes sur la pelouse et déjà exclu !

10:40
🎥 Senne Lammens, sujet de l'interview bizarre de la semaine : "C'est pourtant clair, non ?"

🎥 Senne Lammens, sujet de l'interview bizarre de la semaine : "C'est pourtant clair, non ?"

10:20
La crise s'aggrave à Genk : "Quand j'ai vu la composition..."

La crise s'aggrave à Genk : "Quand j'ai vu la composition..."

10:00
Surprenant : un ancien Diable Rouge entame des études à Harvard

Surprenant : un ancien Diable Rouge entame des études à Harvard

09:40
Le moment très particulier vécu par Cheveyo Tsawa contre Anderlecht

Le moment très particulier vécu par Cheveyo Tsawa contre Anderlecht

09:20
Né à Anderlecht, décisif en D1 FFA à 16 ans : le nouveau grand talent de Charleroi ?

Né à Anderlecht, décisif en D1 FFA à 16 ans : le nouveau grand talent de Charleroi ?

09:00
🎥 Trois assists, mais un coup de sang contre un coéquipier pour Leandro Trossard

🎥 Trois assists, mais un coup de sang contre un coéquipier pour Leandro Trossard

08:40
Malgré la victoire, l'inquiétude de Rik de Mil

Malgré la victoire, l'inquiétude de Rik de Mil

08:20
Le Standard contre une équipe de Bundesliga en amical cette semaine

Le Standard contre une équipe de Bundesliga en amical cette semaine

08:00
Yann Sommer explique pourquoi Anderlecht a autant reculé face au Club de Bruges

Yann Sommer explique pourquoi Anderlecht a autant reculé face au Club de Bruges

07:40
Wouter Vrancken et Hearts humiliés à domicile : "Une honte"

Wouter Vrancken et Hearts humiliés à domicile : "Une honte"

07:20
Ivan Leko apporte un soutien inattendu à Vitor Bruno

Ivan Leko apporte un soutien inattendu à Vitor Bruno

07:00
Mihajlo Cvetkovic évoque son but avec honnêteté : "Oui, il y avait peut-être faute"

Mihajlo Cvetkovic évoque son but avec honnêteté : "Oui, il y avait peut-être faute"

06:30
2
🎥 Deux nouveautés, deux réussites à Charleroi : "Ce n'était pas un cadeau"

🎥 Deux nouveautés, deux réussites à Charleroi : "Ce n'était pas un cadeau"

06:00
Hein Vanhaezebrouck n'épargne ni le Club de Bruges ni Anderlecht : "Ils peuvent les remercier"

Hein Vanhaezebrouck n'épargne ni le Club de Bruges ni Anderlecht : "Ils peuvent les remercier"

23:00
1
Challenger Pro League : Dender laisse filer des points à Lokeren après avoir mené de deux buts

Challenger Pro League : Dender laisse filer des points à Lokeren après avoir mené de deux buts

22:40
L'Union trace sa route : "Si on arrive au niveau d'intensité qu'on veut mettre, très peu peuvent rivaliser" Réaction

L'Union trace sa route : "Si on arrive au niveau d'intensité qu'on veut mettre, très peu peuvent rivaliser"

22:00
Ca n'a pas plu à Ivan Leko : un Brugeois était écarté du topper pour raisons disciplinaires

Ca n'a pas plu à Ivan Leko : un Brugeois était écarté du topper pour raisons disciplinaires

22:20
Un Unioniste avait appris une superbe nouvelle avant la réception de Genk

Un Unioniste avait appris une superbe nouvelle avant la réception de Genk

21:40
Pour la première de Jonas De Roeck, STVV déroule face à Zulte Waregem, qui n'en finit pas de dégringoler

Pour la première de Jonas De Roeck, STVV déroule face à Zulte Waregem, qui n'en finit pas de dégringoler

21:16
"Depuis son erreur au Mondial, il n'est plus le même" : Senne Lammens encore très critiqué

"Depuis son erreur au Mondial, il n'est plus le même" : Senne Lammens encore très critiqué

21:00
Retour gagnant au Parc Duden ! Ross Sykes envoie l'Union en tête du classement !

Retour gagnant au Parc Duden ! Ross Sykes envoie l'Union en tête du classement !

20:24
Surprenant : un ex-Loup absent pour maladie, mais la cause est inexpliquée

Surprenant : un ex-Loup absent pour maladie, mais la cause est inexpliquée

20:40

Plus de news

Les plus populaires

La Liga

 Journée 12
Séville Séville 0-0 Alaves Alaves
Malaga Malaga 1-2 Racing Santander Racing Santander
Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone 0-0 Deportivo Deportivo
Osasuna Osasuna 1-1 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Valencia CF Valencia CF 0-3 Real Madrid Real Madrid
Elche CF Elche CF 0-2 Real Betis Real Betis
Real Sociedad Real Sociedad 1-0 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Celta De Vigo Celta De Vigo 0-0 Levante Levante
Villarreal Villarreal 2-0 Getafe Getafe
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-2 FC Barcelone FC Barcelone

Dernières réactions

Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Ivan Leko et Hans Vanaken suspendus après leurs critiques de l'arbitrage du Topper ? Pogi Pogi a propos de "C'est absolument anormal" : Philippe Albert révolté par le choix de Koni De Winter de refuser la sélection Eric Stevens Eric Stevens a propos de Hein Vanhaezebrouck n'épargne ni le Club de Bruges ni Anderlecht : "Ils peuvent les remercier" den strep den strep a propos de Mihajlo Cvetkovic évoque son but avec honnêteté : "Oui, il y avait peut-être faute" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Hans Vanaken furieux après le Topper : "Il faut supprimer la VAR" JoBg JoBg a propos de Les Brugeois furieux : "L'homme du match, c'est l'arbitre" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Ce Charleroi-là a de vrais ingrédients pour signer une grande saison 051961rouche 051961rouche a propos de Mais pour qui se prend Koni De Winter ? JoBg JoBg a propos de 🎥 Résister à Mechele, tromper Sommer : le superbe but de Mihajlo Cvetkovic lors de Bruges - Anderlecht Eric Stevens Eric Stevens a propos de 🎥 Vanaken ne pardonne pas : à qui la faute, à Anderlecht, sur l'ouverture du score ? Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved