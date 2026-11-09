Wouter Vrancken et Hearts humiliés à domicile : "Une honte"

Heart of Midlothian a subi une lourde défaite à la maison ce dimanche des oeuvres de Falkirk, encaissant cinq buts à domicile. Wouter Vrancken ne mâchait pas ses mots.

Wouter Vrancken vit décidément des hauts et des bas pour sa première saison à la tête de Hearts, en Ecosse. Un peu moins d'un mois après avoir pris un gifle historique au Celtic Glasgow (7-1), il a subi une lourde défaite à domicile face au plus modeste Falkirk... qui en profite pour dépasser Heart of Midlothian au classement.

Une troisième défaite d'affilée toutes compétitions confondues, et un 1/6 en championnat qui laisse Hearts à la 4e place du classement écossais, loin de la tête. Vrancken était très déçu après cette défaite, mais surtout en raison de l'état d'esprit défaillant de son équipe.

Une première mi-temps "honteuse" pour Hearts of Midlothian

"Comment l'expliquer ? C'est inexplicable, car cette première période était tout simplement embarrassante. La manière bien trop facile, enfantine, avec laquelle nous leur offrons les goals... ça ne s'explique pas", entame l'entraîneur belge au micro de BBC Scotland.

"Nous l'avons dit à la mi-temps : même avec une telle série de matchs (nda : Hearts a joué en Coupe d'Europe jeudi et s'est incliné 3-1 en Suisse), il faut avoir un peu de fierté. C'était très mauvais", ajoute Vrancken. Le club d'Edimbourg était en effet mené... 0-4 à la mi-temps.





"En seconde période, les jeunes joueurs montés au jeu ont montré plus de personnalité, ce qu'on attend de la part d'autres joueurs plus expérimentés", continue l'entraîneur du Hearts of Midlothian. "Je suis content de le voir, et content qu'ils aient pu amener un peu de positif. Mais la première mi-temps était une honte".