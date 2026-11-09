Yann Sommer explique pourquoi Anderlecht a autant reculé face au Club de Bruges

Yann Sommer explique pourquoi Anderlecht a autant reculé face au Club de Bruges
Photo: © Photonews

Le Club de Bruges a dû se contenter d'un partage contre Anderlecht, mais Yann Sommer ne voit pas de raison de s'alarmer. Le gardien suisse estime que les Blauw-Zwart ont largement maîtrisé les débats, même s'ils se sont heurtés à une organisation défensive anderlechtoise particulièrement difficile à prendre en défaut.

Anderlecht a régulièrement évolué très bas, en laissant peu d'espaces dans son dos. Le Club de Bruges a donc dû faire preuve de patience pour tenter de trouver des ouvertures. "L'adversaire était très bas et a bien défendu. Il était difficile de trouver de l'espace derrière la défense. Par moments, nous y sommes parvenus, mais c'est aussi ça, le football", a analysé Yann Sommer au coup de sifflet final.

Bruges aussi responsable

Le gardien suisse n'a pas pour autant rejeté toute la responsabilité de ce scénario fermé sur Anderlecht. Selon lui, le Club de Bruges a également contribué à la physionomie de la rencontre. En monopolisant le ballon, les Blauw-Zwart ont progressivement contraint les Mauves à reculer pour mieux protéger leur arrière-garde.

"À mon avis, cela était aussi lié à notre manière de jouer. Nous avions le contrôle du match et ils savaient qu'ils ne pouvaient pas nous laisser trop d'espaces dans leur dos. C'est pourquoi ils ont évolué un peu plus bas", a expliqué Sommer.

Le portier a néanmoins estimé que son équipe avait eu suffisamment d'opportunités pour faire la différence. "Nous avons bien maîtrisé la rencontre, proposé de belles choses avec le ballon et créé quelques bonnes occasions. Nous avions pour objectif d'inscrire un deuxième but, mais nous devons finalement nous contenter de ce point."

Pas d'inquiétude pour Sommer

Ce partage des points représente certes une occasion manquée pour le Club de Bruges de creuser davantage l'écart, mais il ne remet pas en cause la sérénité de Sommer. Les Brugeois conservent huit longueurs d'avance sur Anderlecht, une marge confortable. Le gardien suisse refuse toutefois de se focaliser sur le classement à ce stade de la saison.

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"À vrai dire, je ne regarde jamais le classement. Il est encore trop tôt pour s'en préoccuper. Nous devons avancer étape par étape. Il reste beaucoup de matchs à disputer et nous devons simplement nous concentrer sur le prochain rendez-vous", a-t-il sobrement rappelé.

Sur le plan personnel, Sommer a connu une soirée plutôt tranquille. La réalisation anderlechtoise a pratiquement constitué la seule véritable menace devant son but. "Ce genre de match fait partie du métier de gardien. C'était agréable de voir mon équipe travailler devant moi", a-t-il conclu.

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