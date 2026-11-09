Zulte Waregem a pris une décision concernant son coach après une sixième défaite d'affilée

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Zulte Waregem a pris une décision concernant son coach après une sixième défaite d'affilée
Photo: © Photonews
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Généralement, en Jupiler Pro League, six défaites consécutives suffisent à ce qu'un entraîneur prenne la porte. Mais Zulte Waregem a décidé de ne pas perdre patience, et de maintenir sa confiance en Michael Beale, arrivé l'été dernier.

Les chiffres sont pourtant particulièrement douloureux. Zulte Waregem n'a pris aucun point lors de ses six derniers matches de championnat et a ainsi chuté à la quatorzième place. Son avance sur l'avant-dernier n'est plus que de quatre points.

Michael Beale conserve la confiance de la direction

Malgré ces résultats décevants, la direction du club ne souhaite pas intervenir pour le moment. Beale, nommé l'été dernier, devrait rester en poste, rapporte le Nieuwsblad, et ce malgré la venue de la trêve internationale qui est généralement un moment choisi par beaucoup de clubs pour changer les choses. 

La période internationale arrive donc à un moment crucial pour Zulte Waregem. Beale veut discuter avec la direction de la meilleure manière pour briser cette spirale négative. Le solide début de saison, durant lequel Essevee avait pris onze points en cinq rencontres, semble désormais bien loin.

Après la trêve internationale, un important match à domicile contre l'Antwerp attend immédiatement Zulte Waregem.


Pour Beale, ce sera une excellente occasion de répondre à la confiance du conseil d'administration par une victoire plus que nécessaire. Une septième défaite consécutive ferait sans aucun doute encore monter la pression. Et elle est déjà forte.

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