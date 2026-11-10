Autrefois convoité par Wilmots chez les Diables, il signe en D4 française après plus de deux ans sans club

Vous souvenez-vous de Gianelli Imbula ? L'ancien milieu de terrain trinational vit une fin de carrière difficile. Du haut de ses 34 ans, il vient de retrouver un club, mais loin des standards promis lors de ses vertes années.

Révélé à Guingamp, mis en lumière par Marcelo Bielsa à Marseille, transféré pour 20 millions au FC Porto en 2015, puis pour 24 à Stoke City l'année suivante : après un début de carrière à l'ascension rapide, Giannelli Imbula était très demandé.

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En club, mais aussi en sélection : le milieu de terrain dispose de la nationalité sportive française mais aussi congolaise...tout en étant né à Vilvoorde. Son cas avait ainsi intéressé Marc Wilmots en 2014.

Mais contrairement à Adnan Januzaj ou Zakkaria Bakkali, autres cas binationaux de l'époque, Imbula n'avait jamais rejoint les Diables, se limitant à deux sélections avec la République démocratique du Congo (après avoir porté le maillot de la France en Espoirs).

Une chute inexorable

Il faut dire qu'en club, le Bruxellois n'a pas réussi à confirmer les attentes placées en lui. Loin de la Premier League, Stoke l'a successivement prêté à Toulouse, au Rayo Vallecano et à Lecce, avant de le céder gratuitement au FC Sochi, en Russie.

Plusieurs fois sans club, il s'est alors relancé à Portimonense, Tuzlaspor et Istanbulspor. Cette dernière aventure remontait à 2024. Depuis, Imbula était au chômage technique. Après deux ans, il vient de se relancer en signant à Beauvais. Il jouera donc désormais dans le groupe B de National 1, le quatrième échelon du football français.





C’est la double info de ce mois de novembre : non seulement Giannelli Imbula signe à 34 ans en R2 à l’AS Beauvais mais en plus le club est présidé par l’immense Sambou Yatabaré https://t.co/2ETsXgAf1l