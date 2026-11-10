Belle reconnaissance : un Standardman et un Carolo mis en lumière côte à côte en France

Chaque lundi, L'Equipe présente son onze des Français du week-end. Avec un regard attentif sur les championnats étrangers. Deux joueurs de Pro League figuraient d'ailleurs dans celui publié hier.

La force de cette équipe du week-end concoctée tous les lundis par le journal L'Équipe, c'est de mélanger des tauliers de la sélection française avec des joueurs de Ligue 1 et des expatriés souvent perdus de vue par nos voisins.

C'est ainsi que l'équipe type du week-end dernier reprend deux joueurs de Pro League. Tout un symbole : ce sont un joueur du Standard et un autre de Charleroi qui sont mis en valeur côte à côte.

La D1A pas oubliée par nos voisins

Pour les Rouches, victorieux de Beveren 3-0, c'est Ibrahim Karamoko qui est mis à l'honneur. L'ancien de Versailles et de Guingamp a encore des hauts et des bas mais s'est affirmé comme un titulaire indiscutable sous Vincent Euvrard, débutant tous les matchs de championnat.

Dans le camp carolo, l'Équipe met en avant la prestation d'Aurélien Scheidler. L'attaquant de 28 ans a quitté le football français depuis 2022, se révélant chez nous sous les couleurs de Dender avant de rejoindre le Sporting.



Malgré un rôle parfois ingrat en pointe, le natif de Saint-Martin-Boulogne commence lui aussi à avoir des statistiques intéressantes cette saison, avec 6 buts et 2 assists en 10 matchs. Contre Westerlo, il s'st d'ailleurs offert un doublé.