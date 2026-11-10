"C'est clair" : Jonathan Lardot défend une décision arbitrale importante

La 11e journée de Pro League nous a une nouvelle fois réservé son lot de spectacle, mais aussi de polémiques arbitrales. Plusieurs décisions prises lors du Topper entre le Club de Bruges et le RSC Anderlecht ont fait couler beaucoup d'encre, mais une intervention du VAR lors de la rencontre entre La Gantoise et le KV Courtrai a également retenu l'attention. Le patron de l'arbitrage, Jonathan Lardot, est notamment revenu sur cette phase litigieuse

Lors de la rencontre entre le Club de Bruges et le RSC Anderlecht, deux phases ont été passées au crible par le patron de l'arbitrage, Jonathan Lardot. Ce dernier s'est montré catégorique concernant les deux décisions prises : elles étaient, selon lui, parfaitement justifiées.

Un penalty accordé à Courtrai face à La Gantoise, mais Davy Roef s'interpose

Direction ensuite la rencontre entre La Gantoise et le KV Courtrai, où une autre phase litigieuse a eu lieu en fin de match. Les Kerels ont obtenu un penalty après une faute de Siebe Van Der Heyden, qui a marché sur le pied d'Axel Drouhin. C'est finalement après l'intervention du VAR que l'arbitre a désigné le point de penalty.

Une décision qui n'avait donc pas été prise dans un premier temps par l'arbitre. Après avoir été invité à revoir les images au bord du terrain, celui-ci a finalement changé d'avis. Une intervention sur laquelle Jonathan Lardot est revenu.

Dans un premier temps, l'arbitre n'avait pas sifflé la faute, peut-être parce qu'il ne l'avait pas vue ou parce qu'il estimait le contact trop léger. Mais Jonathan Lardot s'est également montré très clair sur cette phase : le VAR a pris la bonne décision en invitant l'arbitre à consulter les images.

Jonathan Lardot valide l'intervention du VAR lors de Gand - Courtrai

"C'est une décision assez factuelle. Il s'agit d'un seul contact, il n'y a pas plusieurs duels dans cette phase. L'attaquant joue le ballon, contrairement au défenseur. Ce dernier vient poser ses crampons et son pied sur celui de l'attaquant de Courtrai."



Lire aussi… Égalisation à annuler, penalty pour Anderlecht ? Jonathan Lardot est formel après le Topper›

"Il lui marche véritablement sur le pied", a expliqué Jonathan Lardot au micro de DAZN.

Pour le patron de l'arbitrage, il n'y a aucune place au doute : "C'est clair et ce n'est pas un contact léger. C'est une situation assez factuelle, donc je suis d'accord avec l'intervention du VAR et l'attribution de ce penalty." Jonathan Lardot estime donc que l'arbitre vidéo a parfaitement rempli son rôle en intervenant sur cette phase.