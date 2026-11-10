Courtois bâtit un empire : il se lance désormais aussi dans la grande tendance du moment

Courtois bâtit un empire : il se lance désormais aussi dans la grande tendance du moment
Photo: © photonews

Thibaut Courtois continue de préparer son avenir en dehors du football. Via son véhicule d'investissement NXTPLAY, le gardien du Real Madrid et des Diables Rouges investit désormais aussi dans le padel. Avec son partenaire d'affaires Gonzalo Vila, il entre au capital de Gallop Global, l'organisation à l'origine notamment de l'Emaar Dubai Premier Padel P1, un tournoi prestigieux du calendrier international de padel.

Thibaut Courtois a annoncé son nouvel investissement lors de la conférence technologique Web Summit à Lisbonne. Le Limbourgeois est depuis longtemps amateur de ce sport de raquette et affirme suivre de près le circuit international. La forte croissance du padel et le prestige des grands tournois l'ont convaincu de se lancer également dans ce secteur sur le plan des affaires.

Courtois veut apporter davantage que du capital

Avec NXTPLAY, Courtois ne veut pas simplement investir de l'argent. Il voit également des possibilités de mettre à profit son expérience de sportif de haut niveau, son réseau international et sa portée médiatique afin de développer davantage les projets.

Gallop Global organise des événements de très haut niveau et souhaite aussi atteindre de nouveaux marchés avec le gardien belge à bord.

Chez Gallop Global aussi, la satisfaction est de mise concernant cette collaboration. Le CEO Iván Modia souligne que Courtois et son équipe apportent non seulement des moyens financiers, mais peuvent également ouvrir des portes à l'international. L'ambition dépasse donc largement un seul tournoi à Dubaï.

Lire aussi… "J'étais à genoux" : le superbe arrêt de Thibaut Courtois qui a bluffé un coéquipier
L'investissement dans le padel s'inscrit dans un parcours entrepreneurial toujours plus impressionnant. Ces dernières années, Courtois a pris des participations dans des projets sportifs très variés. Il avait ainsi déjà investi dans Sierra Racing Club, une équipe de powerboat active dans le monde international des courses nautiques. 

 

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