Déjà officiel : un nouvel entraîneur de D1A prend la porte

Le KRC Genk s'est séparé de Jess Thorup. Le club limbourgeois a décidé de mettre fin à sa collaboration avec l'entraîneur danois après la défaite de dimanche à l'Union.

Quelques minutes à peine après les premiers bruits de couloir, Genk a annoncé le départ de son entraîneur Jess Thorup. Les joueurs présents mardi au centre d'entraînement de Genk avaient déjà été informés du licenciement de leur entraîneur. Son adjoint Imre Szabics quitte également le navire.

Le Danois était revenu à Genk l'été dernier pour succéder à Nicky Hayen et avait signé un contrat jusqu'en 2029. Mais le club ne pouvait plus se permettre d'attendre.

KRC Genk beëindigt de samenwerking met hoofdcoach Jess Thorup. Ook assistent-coach Imre Szabics verlaat de club. We bedanken Jess en Imre voor hun inzet en wensen hen veel succes in de toekomst. 💙 Meer info: ➡️ https://t.co/c4j2TQNw6J #riseabove https://t.co/ZoqCvdttCo — KRC Genk (@KRCGenkofficial) November 10, 2026

Pas assez de progrès constatés pour espérer rectifier le tir

"Le KRC Genk est un club ambitieux qui s'était fixé des objectifs clairs avant le début de la saison. Après onze journées, il occupe la 7e place du classement de la Jupiler Pro League avec 15 points sur 33. Ce résultat est loin des ambitions du KRC Genk. Ces dernières semaines, la direction n'a pas constaté les progrès nécessaires dans le jeu de l'équipe pour retrouver les sommets", explique la direction dans le communiqué officiel.

"Ces dernières semaines, le KRC Genk a délibérément privilégié les discussions internes plutôt que le débat médiatique. Le club souhaitait donner au staff technique et à l'équipe toutes les chances de redresser la situation. Cette stratégie s'est avérée infructueuse. Après une évaluation approfondie, la direction du club estime qu'un nouvel élan est nécessaire", peut-on lire.





La défaite contre l'Union, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase

Dimanche dernier, Genk s'est encore incliné 1-0 sur le terrain de l'Union Saint-Gilloise. Thorup avait ensuite défendu ses joueurs, allant même jusqu'à parler d'un pas dans la bonne direction après avoir testé un nouveau système, ne concédant pas grand chose à l'Union, finalement victorieuse sur une phase arrêtée à l'entame du dernier quart d'heure.

Les supporters avaient d'ailleurs applaudi l'équipe à la fin du match. La direction du club en a jugé autrement. Et dire que le premier passage de Thorup à Genk avait duré moins de deux mois...Le Racing va en tout cas connaître son quatrième entraîneur en un an après Thorsten Fink, Nicky Hayen et donc Jess Thorup.

Comme La Louvière, Genk aborde donc ce début de trêve internationale à la recherche d'un nouveau T1. En attendant, les adjoints Peter Balette et Domenico Olivieri assureront l'intérim. Et ils commencent à en avoir l'habitude...