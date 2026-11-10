Encore un forfait en équipe de France, et pas des moindres

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Encore un forfait en équipe de France, et pas des moindres
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L’équipe de France va devoir composer avec une nouvelle absence pour ses deux prochaines rencontres de Ligue des nations. Aurélien Tchouaméni, touché physiquement, a passé des examens médicaux ce mardi et a ensuite quitté le rassemblement des Bleus.

Le milieu de terrain du Real Madrid n'a pas été en mesure de terminer la séance d'entraînement collective du jour. Selon les informations de L'Équipe, le joueur de 26 ans souffrirait au niveau du pubis. Des examens ont donc été nécessaires pour évaluer la situation et le joueur a ensuite quitté le rassemblement des Bleus. 

Un éventuel forfait constituerait un nouveau coup dur pour Zinédine Zidane, qui comptait notamment sur le retour de l'ancien Monégasque.

Celui-ci n'avait déjà pas participé au précédent rassemblement des Bleus, en septembre et octobre, après avoir été jugé trop juste physiquement à la suite d'une blessure aux adducteurs.

Plusieurs forfaits pour Zinedine Zidane 

La sélection française doit affronter l'Italie ce jeudi à Milan, avant de recevoir la Turquie dimanche à Bordeaux. Deux rendez-vous importants dans le cadre de la Ligue des nations, alors que les Tricolores cherchent à assurer leur qualification pour les quarts de finale de la compétition.


Zinédine Zidane doit déjà faire face à plusieurs défections dans son groupe. Pierre Kalulu et Marcus Thuram ont notamment dû déclarer forfait ces derniers jours, respectivement remplacés par Saël Kumbedi et Éli Junior Kroupi. 

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