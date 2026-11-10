Frédéric Taquin confirme un intérêt de l'étranger : "Je sais que je suis sur la shortlist"

Depuis son départ de La Louvière, Frédéric Taquin n'a pas encore retrouvé de club. Il a pourtant eu certains contacts en ce sens.

Frédéric Taquin le confie en toute franchise : regarder les matchs de la RAAL est encore trop difficile pour lui, après tout ce qu'il y a vécu et la fin abrupte de la collaboration. Mais ne vous y trompez pas : le terrain et l'odeur du vestiaire lui manquent.

Il a un temps été question du FC Utrecht. Interrogé par la RTBF, Taquin confirme. "Ce n’était pas du pipeau. J’y ai été recommandé par un ex-joueur du club, que j’ai rencontré voici deux ans : je sais que je suis sur la shortlist de ce club mythique néerlandais".

Le FC Metz, rien qu'une rumeur

Un séjour en France a également été évoqué. Mais il ne retrouvera a priori par son ancien buteur Pape Fall du côté du FC Metz. "Je ne sais pas d'où ça vient : on a écrit que j’allais y signer mais je n’ai jamais eu de contact", s'amuse-t-il. "Avec d'autres clubs français oui, mais pas Metz".

"J’ai un agent qui dépose mon profil et tente de dégoter des opportunités : ouvrir des portes pour qu’au moins, je puisse défendre mes chances. Mais ce qu’on m’a proposé ne me parlait pas", explique-t-il.



À défaut d'avoir retrouvé un banc de touche dès l'été, Frédéric Taquin pourrait rapidement reprendre le train en marche : en Belgique comme ailleurs, la valse des entraîneurs a déjà commencé et devrait encore s'accélérer dans les prochaines semaines.