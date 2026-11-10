Gros changement pour Thorgan Hazard : le RC Lens prend une grande décision

Yannick Cahuzac a été limogé de son poste d'entraîneur du RC Lens, rapporte L'Équipe ce mardi. L'entraîneur français n'a pas résisté à la mauvaise série du club, qui vient d'enchaîner trois défaites de suite toutes compétitions confondues. Thorgan Hazard, seul Belge évoluant au sein du club, va ainsi devoir s'adapter à un nouvel entraîneur dans les prochaines semaines.

La défaite qui marquera le plus son passage au RC Lens est évidemment ce terrible 1-9 subi face à Côme. Les hommes de Yannick Cahuzac se sont véritablement fait marcher dessus par le club italien.

Lens s'est incliné à quatre reprises lors de ses cinq derniers matchs. Deux fois en Ligue des champions, face à Bruges (0-3) et contre Côme (1-9). En championnat, il y a aussi eu une défaite contre Lille (0-1) et face à Marseille (1-2) dimanche.

Cette rencontre entre le RC Lens et Marseille était donc la dernière de Yannick Cahuzac sur le banc lensois. Le tacticien ajaccien était devenu le T1 de Lens il y a à peine deux mois.

Pierre Sage évoqué pour lui succéder

Pour lui succéder, plusieurs noms auraient déjà été évoqués. Celui de Pierre Sage, qui semble se diriger vers un licenciement à Crystal Palace, est notamment ressorti.



L'entraîneur français avait quitté Lens l'été dernier pour rejoindre le club anglais. Mais malheureusement pour lui, il pourrait prochainement être démis de son poste d'entraîneur en Angleterre et un retour à Lens aurait ainsi été évoqué.