"Il faut vraiment que les choses bougent" : un ancien Diable Rouge critique le stade du Club de Bruges

À l'occasion du Topper entre le Club de Bruges et le Sporting d'Anderlecht, Gert Verheyen était invité dans l'émission Zondag Matchdag pour livrer ses analyses. L'ancien Diable Rouge, passé par les deux clubs au cours de sa carrière, en a profité pour évoquer quelques souvenirs, mais aussi pour donner son avis très tranché sur le stade Jan Breydel.

Au cours de sa carrière, Gert Verheyen a affronté le Sporting d'Anderlecht à 29 reprises sous le maillot du Club de Bruges. Étonnamment, il n'a inscrit qu'un seul but face aux Mauves.

Après avoir évolué pendant quatre saisons à Anderlecht, jusqu'en 1992, il a passé le reste de sa carrière sous les couleurs brugeoises.

Quatorze saisons dans le club de son cœur, cela laisse forcément des traces. Chaque retour au stade Jan Breydel et au Club de Bruges provoque encore une certaine émotion chez l'ancien joueur. Mais à ses yeux, il est grand temps que les Blauw en Zwart disposent d'un nouveau stade.

Un nouveau stade est indispensable ?

"Bruges ? Cela me fait toujours quelque chose, mais il faut vraiment construire un nouveau stade ici. Cette vieille enceinte en béton qui tombe en ruine, un dimanche après-midi gris ? Cela ne me fait ni chaud ni froid. Il faut vraiment que les choses bougent", a déclaré Gert Verheyen dans l'émission.

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L'ancien international belge est loin d'être le premier à tenir ce genre de propos. Il y a quelques années, Rik Verheye avait lui aussi qualifié le stade Jan Breydel de "Betonrot Arena", en référence à la dégradation du béton de l'enceinte.