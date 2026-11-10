Il y a près de 30 ans, Anderlecht était dans la situation inverse et n'avait pas porté plainte

Il y a près de 30 ans, Anderlecht était dans la situation inverse et n'avait pas porté plainte
Photo: © photonews

La bévue administrative d'Anderlecht face au Club de Bruges rappelle en fait de vieux souvenirs à Saint-Guidon. Les Mauves ont en effet eux-mêmes eu l'occasion, par le passé, de retirer des points à un adversaire sur tapis vert après une erreur réglementaire. En 1997, le club avait toutefois décidé de ne pas le faire.

Les faits datent du16 août 1997. Anderlecht s'était incliné 0-2 à domicile face au RWDM, mais il est apparu par la suite que les visiteurs avaient procédé à un quatrième remplacement, alors que seulement trois étaient autorisés à l'époque. Les Molenbeekois risquaient ainsi de perdre leur victoire pourtant méritée.

Michel Verschueren voulait porter plainte

L'entraîneur du RWDM, Daniel Renders, s'était trompé. Il pensait pouvoir encore effectuer un remplacement supplémentaire après avoir déjà dû remplacer son gardien. Fred Vanderbiest était monté au jeu à la 88e minute, mais c'était donc un changement de trop. Michel Verschueren, qu'on n'appelait pas le Renard argenté pour rien, avait alors clairement fait savoir après la rencontre qu'Anderlecht allait contester l'affaire.

Il n'y a pourtant pas eu de plainte. Le président de l'époque, Roger Vanden Stock, ne voulait pas profiter de cette erreur. Le capitaine anderlechtois Enzo Scifo avait lui aussi plaidé pour laisser la victoire au RWDM : les Molenbeekois, estimait-il, avaient mérité de gagner le match sur le terrain et le changement tardif n'avait eu aucune influence sur le résultat.

Les rôles sont désormais complètement inversés

Près de trente ans plus tard, la situation est inversée. Face au Club de Bruges, Anderlecht n'avait inscrit que cinq joueurs formés en Belgique sur la feuille de match, alors qu'il en fallait au moins six. Le club a reconnu l'erreur administrative et en assume la responsabilité. Le Club de Bruges, lui, souhaite que l'affaire soit examinée par l'Union Belge.

Lire aussi… "Le résultat doit être maintenu" : deux anciens Diables réagissent à la bourde d'Anderlecht
Si tel est bien le cas, il y a peu de doutes quant au fait que les Mauves perdront bel et bien leur point, et que les Blauw & Zwart pourraient l'emporter sur tapis vert (l'un n'entraînant pas automatiquement l'autre). 

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