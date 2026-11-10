"Je n'oublierai pas cette journée" : Pablo Pagis raconte comment il a appris sa première sélection avec les Bleus



Photo: © Photonews

Zinédine Zidane a dévoilé sa liste pour les matchs contre l'Italie et la Turquie. Pablo Pagis est appelé pour la première fois avec les Bleus.



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