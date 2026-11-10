"J'étais à genoux" : le superbe arrêt de Thibaut Courtois qui a bluffé un coéquipier

Thibaut Courtois ne cesse d'impressionner les observateurs du football, mais aussi ses coéquipiers. Ibrahima Konaté n'a pas hésité à lui faire remarquer qu'une frappe qu'il avait arrêtée s'apprêtait à terminer en pleine lucarne.

Le Real Madrid s'est imposé samedi sur le score de 0-3 face à Valence. Un nouveau succès important pour les Madrilènes qui pointent actuellement à la deuxième place de La Liga, derrière le FC Barcelone.

Nouveau clean sheet aussi pour Thibaut Courtois, son quatrième de la saison. Le portier belge s'est ainsi une nouvelle fois mis en avant, notamment sur un énorme arrêt à la 18e minute de jeu.

Ibrahima Konaté surpris par l'arrêt

Il a repoussé une frappe somptueuse d'Aaron Mayol qui filait tout droit vers le but. À la mi-temps du match, Ibrahima Konaté est allé parler au joueur belge : "Tu sais qu'elle rentrait en pleine lucarne ? J’étais à genoux, au dernier moment, tu la touches."

💬 | Même Thibaut Courtois continue d’impressionner ses coéquipiers. 🧱🇧🇪 https://t.co/ibhGFBVvSw — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 9, 2026

Thibaut Courtois revient sur son arrêt

Après le match, Thibaut Courtois est revenu sur cet arrêt : "En tant que gardien, il faut toujours prendre en compte la possibilité d’une erreur et d’une perte de balle, et qu’un tir puisse être tiré à tout moment."





"C’était un arrêt important. Même si je suis convaincu que nous aurions pu remonter au score et gagner ici", a-t-il conclu selon des propos relayés par Le Soir.