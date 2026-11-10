Joueurs belges sur la feuille de match : pourquoi comparaison n'est pas toujours raison

Scott Crabbé, journaliste football
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Joueurs belges sur la feuille de match : pourquoi comparaison n'est pas toujours raison
Photo: © Photonews

Depuis hier, le football belge s'agite pour l'infraction au règlement commise par Anderlecht au Club de Bruges. Avec seulement cinq joueurs belges alignés, le Sporting a fait une erreur, qui pourrait se payer cher. Depuis, on voit fleurir plusieurs comparaisons pour revenir sur des précédents impunis. Certains ont leur raison d'être, d'autres étaient tout simplement dans les règles. Explications.

Avec Colin Coosemans, Ali Maamar, Mario Stroeykens, Jayden Onia Seke et Marco Kana, Anderlecht n'avait effectivement que cinq joueurs formés en Belgique sur sa feuille de match (Tristan Degreef, Adriano Bertaccini et Kaïs Barry ont glissé en tribune).

C'est là une nuance importante : on ne parle pas de joueurs belges, mais de joueurs formés en Belgique, ou assimilés. Assimilé ? Il s'agit d'un joueur (quelle que soit sa nationalité) qui a été enregistré auprès de l'Union Belge de Football pendant au moins trois saisons complètes (ou 36 mois) entre le début de la saison de ses 15 ans (ou l'année civile de ses 15 ans) et la fin de la saison de ses 21 ans.

Les talents étrangers arrivés chez nous à 18 ans (ou avant) entrent en ligne de compte

Une considération qui échappe parfois à certains comparatifs soulignant des précédents où un club belge ou l'autre n'aligne pas cinq Belges sur sa feuille de match. 

C'est ainsi qu'au Standard, un élément comme Kamal Sowah a pendant un temps sauvé le quota rouche en question grâce à son arrivée à Louvain à l'âge de 18 ans. Au Club de Bruges, Joel Ordóñez était arrivé au même âge en provenance du championnat équatorien et rentre par exemple lui aussi dans ce cas du joueur assimilé.

Lire aussi… "Il faut vraiment que les choses bougent" : un ancien Diable Rouge critique le stade du Club de Bruges
Chez nos voisins français, Lens a notamment été ravi de relancer Thorgan Hazard car il entrait lui aussi dans le cas d'un joueur formé en France (et même au Racing).

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