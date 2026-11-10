La surprise du chef : Zinedine Zidane sélectionne un joueur de D2 chez les Bleus

Après avoir joué deux fois contre les Diables, la France défiera l'Italie et la Turquie lors de cette dernière trêve internationale de l'année. Avec un invité surprise dans le groupe.

En Equipe de France comme ailleurs, le lundi est synonyme de retrouvailles et de mise au point quant à l'état physique des joueurs sélectionnés. Certains éléments sélectionnés font le déplacement pour discuter avec le staff et en arriver au constat qu'ils ne sont pas en état.

C'est ce qui est arrivé à Pierre Kalulu, qui s'est blessé avec la Juventus et doit faire l'impasse sur les deux derniers matchs de 2026 en sélection.

La France aussi doit parfois se montrer inventive pour ses arrières latéraux

Contre la Belgique, Kalulu avait été utilisé comme arrière droit. Il est pourtant défenseur central. Un changement de position qui illustre le peu d'alternatives à ce poste. D'autant plus que Jules Koundé (autre défenseur central placé à droite) est lui aussi sur la touche.

Zinedine Zidane a donc innové : il a en effet sélectionné Saël Kumbedi, jeune défenseur de 21 ans évoluant à Wolfsburg, en deuxième division allemande. Il n'avait jamais été repris jusqu'ici, évoluant avec les Bleuets, en U21.

Même si les circonstances y sont pour beaucoup, le sélectionneur français n'hésite donc pas à reprendre des joueurs de D2, là où son prédécesseur Didier Deschamps était parfois accusé de ne composer ses sélections que sur base des clubs où les joueurs évoluaient.



