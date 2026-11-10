Le choc pour Tielemans et Lammens ? Manchester United envisage une mesure radicale

Manchester United envisagerait de licencier Michael Carrick. Au sein de la direction du club, la conviction grandit qu'un changement d'entraîneur est nécessaire. Une décision qui pourrait aussi avoir de lourdes conséquences pour les Diables Rouges Youri Tielemans et Senne Lammens.

Carrick avait encore reçu trois matches pour redresser la barre après la douloureuse défaite 3-0 contre Bournemouth. United s'est ensuite incliné face à Chelsea (2-0), a battu l'AS Roma (3-2) et a partagé dimanche sur un spectaculaire 4-4 contre Aston Villa. Malgré les spectaculaires réactions, les résultats semblent insuffisants pour assurer son maintien.

La direction discute d'un licenciement

Selon The Guardian, le directeur sportif Jason Wilcox mène actuellement une évaluation interne. Il consulte le CEO Omar Berrada, avant qu'une recommandation ne soit soumise à Sir Jim Ratcliffe. Aucune décision définitive n'a encore été prise.

La situation de Manchester United est particulièrement préoccupante. Après dix journées, le géant anglais occupe la dix-huitième place de Premier League avec seulement huit points. L'équipe n'a par ailleurs remporté que trois de ses quinze derniers matches officiels.

Deux grands noms dans le viseur

En coulisses, le club réfléchit déjà à d'éventuels successeurs. Mauricio Pochettino, actuellement sélectionneur des États-Unis, serait ouvert au poste. Eddie Howe, l'ancien entraîneur de Newcastle United, figure également sur la liste des candidats.



Pour Tielemans et Lammens, un licenciement représenterait une nouvelle grande évolution. Les deux Diables Rouges étaient encore titulaires dimanche contre Aston Villa. Tielemans a même inscrit son premier but pour United, tandis que Lammens semble en proie au doute.