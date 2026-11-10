Le staff le lui a fait savoir : Jesse Bisiwu va devoir se reprendre à Barcelone

Jesse Bisiwu a réalisé l'été dernier le transfert de ses rêves, passant du Club de Bruges au FC Barcelone. Le club espagnol a déboursé pas moins de 8,5 millions d'euros pour le jeune Belge, mais quelques mois plus tard, son évolution ne se déroule pas tout à fait comme espéré. De plus, il se retrouve soudainement face à une forte concurrence.

Selon le média catalan Culemanía, les entraîneurs du Barça attendent davantage de Bisiwu. L'ailier de 19 ans avait démarré de manière prometteuse et avait même impressionné avec l'équipe première durant la préparation. Depuis septembre, il n'a toutefois plus reçu cette opportunité. Barcelone souhaite surtout le voir être plus régulier en match.

Un talent du cru frappe à la porte

Entre-temps, Álex González impressionne énormément avec le Barça Atlètic. L'attaquant de 19 ans doit généralement se contenter de montées au jeu, mais il compte déjà trois buts et une passe décisive en seulement 296 minutes de jeu.

González a récemment inscrit le but de la victoire contre Arnedo dans le temps additionnel. Il devient ainsi un atout important pour l'entraîneur Juliano Belletti. Un fait marquant, car Bisiwu conserve pour l'instant la préférence dans le onze de départ.

Barcelone en attend plus

L'ancien Brugeois continue donc d'accumuler régulièrement du temps de jeu avec les espoirs, mais la concurrence s'intensifie. La direction du club continue de voir beaucoup de potentiel en lui, même s'il devra améliorer ses prestations pour à nouveau entrer en considération pour le noyau A.



Pour Bisiwu, l'objectif sera de franchir une nouvelle étape au cours des prochains mois. Même s'il est tout sauf anormal de connaître des moments plus creux à seulement 19 ans.