Problème pour David Hubert ? Le monsieur 100% de l'Union s'est bléssé !

Besfort Zeneli a brillé en Europa League la semaine dernière, mais souffre d'une blessure. Le milieu de terrain doit donc déclarer forfait pour les prochains matchs internationaux de la Suède. La durée exacte de son indisponibilité reste pour l'instant inconnue.

Zeneli était encore le grand monsieur de l'Union jeudi dernier. Le Suédois a inscrit deux buts sur le terrain du Celta Vigo, offrant ainsi aux Bruxellois une belle victoire 1-2 en Europa League. Quelques jours plus tard, les nouvelles sont donc moins bonnes pour le milieu de terrain.

La fédération suédoise confirme la blessure

La fédération suédoise a officiellement annoncé lundi que Zeneli ne rejoindrait pas l'équipe nationale. Après le dernier week-end de championnat, il est apparu qu'il ne serait pas disponible pour les prochaines rencontres internationales en raison d'une blessure.

La Suède affrontera la Bosnie-Herzégovine et la Pologne en Ligue des Nations. Le sélectionneur Graham Potter devra donc se passer du joueur de l'Union, mais a pour l'instant décidé de ne pas appeler de remplaçant. Sa sélection compte ainsi 24 joueurs.

L'Union attend davantage de précisions

L'Union attend de savoir quelle est exactement la gravité de la blessure de Zeneli. Rien n'a encore été officiellement communiqué concernant la durée de son indisponibilité.



Contre Genk, il a cédé sa place à Darius Olaru à dix minutes de la fin sans signe apparent de pépin physique, il venait d'ailleurs de signer l'assist sur le corner repris par Ross Sykes cinq minutes plus tôt. Mais il ne faut pas sous-estimer l'accumulation des matchs : Zeneli est l'un des seuls à avoir débuté tous les matchs de l'Union en championnat et en Europa League.