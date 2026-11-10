Qui pour succéder à Edward Still ? Voilà la marche à suivre fixée par la direction de la RAAL

Scott Crabbé, journaliste football
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Qui pour succéder à Edward Still ? Voilà la marche à suivre fixée par la direction de la RAAL
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La RAAL est à la recherche d'un nouvel entraîneur depuis le départ d'Edward Still. Son successeur devrait être connu en fin de semaine.

Edward Still avait beau connaître sa mission et la sanction qui découlerait d'un échec, ses adieux à La Louvière n'en ont pas moins été soudains. L'ex-coach des Loups n'a même pas eu le temps de se rendre en conférence de presse, c'est le président Salvatore Curaba qui a signifié aux journalistes la fin de la collaboration.

Qui pour succéder à Edward Still ?

Et maintenant ? Pour l'heure, les Louviérois se sont retrouvés à l'Easi Arena pour reprendre le boulot sans leur entraîneur principal. Les quatre adjoints étaient ainsi en charge de la séance d'hier.

Contactée par La Dernière Heure, la direction confirme que l'objectif est de nommer un nouveau T1 d'ici la fin de semaine, afin de lui permettre de disposer d'une semaine pour prendre ses marques avant la reprise du championnat.

Un exercice nouveau pour la RAAL

Des contacts ont donc déjà eu lieu avec certains entraîneurs, mais aucune avancée significative ne semble encore avoir eu lieu. Le portrait-robot de l'heureux élu penche pour un entraîneur belge avec de l'expérience, mais "toutes les portes restent ouvertes".


L'enjeu est aussi crucial pour la survie du club en première division qu'inédit ; jamais la direction louviéroise n'avait dû se chercher un nouvel entraîneur en cours de saison après avoir licencié son T1.

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