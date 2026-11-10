Vincent Kompany de retour au Bayern : voici quand il devrait retrouver le banc

Vincent Kompany est revenu au centre d'entraînement du Bayern Munich, à la Säbener Straße, ce mardi matin. Il devrait ainsi retrouver le banc du club allemand après la trêve internationale.

Le média allemand tz explique que Vincent Kompany était devant son ordinateur peu après 10h00 dans son bureau. Son adjoint Floribert Ngalula est venu le saluer.

L'entraîneur du Bayern s'est également longuement entretenu avec le directeur sportif Christoph Freund. Il a également pu jeter un œil aux joueurs blessés, notamment Luis Díaz et Jamal Musiala.

Vincent Kompany avait pour rappel été hospitalisé le 23 octobre après un malaise. Il a été révélé qu'il avait souffert d'une irritation des méninges (les membranes qui entourent le cerveau et la moelle épinière). Il était ensuite sorti de l'hôpital le 28 octobre et avait entamé sa convalescence à domicile. Ce 10 novembre, c'est donc une nouvelle étape : il est de retour au centre d'entraînement.

Un retour sur le banc prévu le 20 novembre

Son retour sur le banc devrait avoir lieu le 20 novembre, après la trêve internationale. Le Bayern affrontera Cologne en championnat à 20h30.

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Désormais, il a ainsi dix jours pour se préparer à ce match et reprendre ses aises. Durant son absence, Aaron Danks et René Marić ont assuré l'intérim.