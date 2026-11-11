🎥 Diego Moreira, titulaire chez les Diables Rouges malgré Jeremy Doku ?

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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🎥 Diego Moreira, titulaire chez les Diables Rouges malgré Jeremy Doku ?
Photo: © photonews

Homme du match lors du dernier derby de la Madonnina, Diego Moreira rejoint les Diables Rouges en grande forme. Après avoir connu ses trois premières titularisations en sélection lors de la dernière trêve internationale, il devra cette fois composer avec le retour de Jérémy Doku sur le flanc gauche.

Éloigné des terrains pendant une dizaine de jours en raison d'une petite fracture de fatigue survenue fin octobre, Diego Moreira s'est illustré dans le derby de la Madonnina. Avec un but et deux passes décisives, le Belge a été élu homme du match.

De quoi rejoindre les Diables Rouges avec le plein de confiance. Interrogé à ce sujet par nos confrères de RTL Sports, l'ailier a toutefois d'abord évoqué les difficultés traversées par son équipe. "Ça a été des semaines assez compliquées, car on a enchaîné les matchs avec des joueurs blessés. C'était très intense, mais c'était à nous de nous préparer pour ça."

Le 22 à l'AC Milan, comme Kaká

Moreira garde néanmoins un souvenir particulier de la victoire des Rossoneri face aux Nerazzurri. "Le derby en Italie, on sait à quel point il est important. On a imposé notre rythme, notre jeu. J'ai été décisif sur ce match-là, mais c'est aussi grâce à mes coéquipiers. C'est quelque chose qui restera dans ma mémoire à jamais."

À l'AC Milan, notre compatriote porte le numéro 22, indissociable de Ricardo Kaká. Un héritage prestigieux, même si le Belge entend tracer sa propre route. "C'est un honneur de jouer avec son numéro et de représenter ce joueur-là. Mais je suis en train de créer ma propre carrière et j'essaie de créer mon propre nom", a-t-il assuré.

Titulaire chez les Diables malgré le retour de Doku ?

Titularisé pour les trois premières fois de sa carrière internationale lors de trois des quatre premières rencontres de Ligue des Nations, le Liégeois poursuit sa progression. La concurrence s'annonce toutefois plus relevée sur le flanc gauche avec le retour de Jérémy Doku.

Lire aussi… Dernier entraînement, départ pour Izmir : le programme des Diables Rouges avant la Turquie

"C'est sûr, ça donne encore plus envie. On sait qu'on a des joueurs extraordinaires sur le banc. Il faut continuer à montrer et à donner ces raisons-là au coach de me faire jouer. En termes de confiance, ça fait du bien. Mais ce n'est pas pour ça que je dois me reposer sur mes acquis", a conclu Diego Moreira.

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