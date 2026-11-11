🎥 Qui aime bien châtie bien ? Stijn Stijnen très sévère avec Radja Nainggolan depuis la tribune

Stijn Stijnen et Radja Nainggolan ont une relation amicale, certes, mais aussi houleuse par moments. DAZN a partagé des images montrant le directeur sportif du Patro Eisden constamment sur le dos de son milieu de terrain durant une rencontre.

“Radja, arrête de râler, bordel ! Récupère ce ballon. Joue ton match, mec ! Tu as peur !”, lance-t-il notamment depuis le bord du terrain. Même lorsque Radja Nainggolan ne réagit pas immédiatement, Stijnen continue. “Cours, garçon ! Allez, Radja, bon sang !”

Des images qui montrent bien l'exigeance de l'ex-entraîneur du Patro avec sa star. L'intervieweur de DAZN fait au passage remarquer que le prochain podcast Ongefilterd devrait commencer par une compilation de ces critiques. "Tu es plus exigeant avec tes meilleurs joueurs. Il sait l'encaisser", lance Stijnen.

“C'est de loin le meilleur sur le terrain. Mais il doit le montrer”, ajoute-t-il. Âgé de 38 ans, Radja Nainggolan est titulaire au Patro et a déjà inscrit 4 buts cette saison.

Il avait notamment été écarté du groupe par Stijn Stijnen durant deux matchs en raison d'un écart disciplinaire, preuve que leur relation n'est pas sans accrocs.

Stijn Stijnen n'est plus le coach du Patro, mais...

Stijn Stijnen n'est plus l'entraîneur du Patro depuis le mois d'octobre, après neuf ans sur le banc du club limbourgeois. Emilio Ferrera lui a succédé, mais l'ancien gardien de but reste très influent en tant que directeur sportif. "Et l'entraîneur en lui est toujours là", sourit le commentateur de DAZN.



