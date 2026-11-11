500 € par personne à la poubelle ? Un ministre à la rescousse des supporters de Saint-Trond

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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500 € par personne à la poubelle ? Un ministre à la rescousse des supporters de Saint-Trond
Photo: © photonews
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Le déplacement européen à Split risque de coûter cher à des centaines de supporters de Saint-Trond. Privés de match en raison de l'interdiction de supporters imposée par l'UEFA au Hajduk Split, de nombreux fans avaient déjà réservé leurs billets d'avion. Le club se mobilise pour les aider, avec le soutien du gouvernement fédéral.

Environ cinq cents supporters de Saint-Trond avaient déjà réservé leur vol pour la Croatie. Si l'Hajduk Split remboursera les billets du match, ce que les premiers supporters se sont déjà vu confirmer, la situation reste bien plus incertaine concernant les frais de transport. Le club croate comme l'UEFA ont refusé de prendre en charge les billets d'avion.

Une démarche collective avec le soutien du ministre Beenders

Saint-Trond prépare donc une demande collective d'indemnisation auprès des compagnies aériennes. Le club limbourgeois bénéficie du soutien du ministre de la Protection des consommateurs, Rob Beenders, avec lequel il est en contact depuis le début du dossier.

"Des personnes de son cabinet s'occupent professionnellement de ce type de dossiers au quotidien. Nous espérons qu'elles pourront nous apporter leur soutien sur le fond et nous accompagner tout au long de ce processus", explique Bert Stas, le responsable de la marque du club, à Het Belang van Limburg.

Par l'intermédiaire du Hajduk Split, Saint-Trond espère également obtenir une confirmation écrite des autorités croates concernant les risques pour la sécurité de ses supporters. Selon les premiers échanges avec le club croate, un déplacement à Split serait dangereux dans les circonstances actuelles. Les dirigeants trudonnaires souhaitent s'appuyer sur cet élément pour faire valoir un cas de force majeure.

Des billets d'avion entre 300 et 500 euros

Pour les supporters concernés, la perte financière est importante. Si la plupart ont pu récupérer leurs frais d'hôtel grâce aux conditions d'annulation, le remboursement des billets d'avion s'annonce nettement plus compliqué. "On parle tout de même de montants allant de 300 à 500 euros. Ce n'étaient pas des vols bon marché", souligne Stas.

En parallèle, Saint-Trond envisage de réunir les supporters pour une diffusion du match sur écran géant. Le club réfléchit aussi à une surprise destinée à ceux qui ont subi une perte financière. "Nous sommes conscients que ce ne sera qu'un baume sur la plaie, mais nous voulons nous battre pour eux jusqu'au bout", conclut Stas.

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