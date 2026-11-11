Brian Riemer révèle qu'un international danois est au fond du trou : "Il était en larmes au téléphone"

Brian Riemer et le Danemark peuvent se qualifier pour les quarts de finale de la Nations League cette semaine. Mais ils devront y parvenir sans Andreas Christensen, pilier de la sélection, mais en grande difficulté au FC Barcelone.

Andreas Christensen (30 ans) compte 82 caps et est l'un des patrons de la sélection du Danemark, mais traverse une période très compliquée à Barcelone.

L'ancien défenseur de Chelsea n'a disputé que 7 matchs cette saison et a manqué plusieurs semaines de compétition en raison de problèmes musculaires, après s'être déà occasionné une rupture du ligament croisé fin 2025.

De retour le week-end passé, Christensen n'a pas été repris par Brian Riemer, n'étant pas encore pleinement remis. "Il adore l'équipe nationale danoise. Hier, il était en larmes au téléphone", a dévoilé le sélectionneur danois au moment d'évoquer la situation de son joueur dans des propos relayés par Bold.

Christensen loin de retrouver une place de titulaire

"Andreas est frustré, bouleversé par cette situation. Mais il estimait ne pas être prêt et a donc préféré déclarer forfait", explique Brian Riemer. "Compte tenu de son état physique, il ne se sent pas prêt à disputer des matchs internationaux. Le chemin est encore long avant qu'il puisse disputer 90 minutes et être compétitif au plus haut niveau".



Le Danemark affronte le Portugal (14 novembre) et la Norvège (17 novembre) durant cette trêve ; deux matchs cruciaux, car les hommes de Riemer sont actuellement deuxièmes de leur poule à deux points du Portugal, mais trois points devant le Pays de Galles et la Norvège.