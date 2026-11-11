Ce joueur star de son équipe à la Coupe du monde a subi une intervention médicale deux jours avant le tournoi

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Ce joueur star de son équipe à la Coupe du monde a subi une intervention médicale deux jours avant le tournoi
Photo: © photonews
Deviens fan de Ecosse! 8

Scott McTominay a livré une révélation marquante sur sa carrière. Le milieu de terrain de Naples et de la sélection écossaise a subi une intervention médicale deux jours seulement avant le début de la Coupe du monde. Souffrant de troubles du rythme cardiaque, il a été placé sous anesthésie pour permettre de rétablir un rythme normal. Cela ne l'a pas empêché de retrouver les terrains peu après.

Le moment pouvait difficilement être plus délicat. Alors qu'il se préparait depuis des mois à disputer la Coupe du monde avec l'Écosse, Scott McTominay s'est retrouvé à l'hôpital, à deux jours du premier match contre Haïti. "Tu t'es si bien préparé, tu es en excellente condition, et puis quelque chose comme ça t'arrive", a-t-il raconté en conférence de presse mardi. 

Une intervention médicale juste avant le premier match de la Coupe du monde

Rapidement autorisé à rejouer après l'intervention, le milieu de terrain était néanmoins conscient des circonstances inhabituelles de sa préparation. "J'étais à cent pour cent en forme, mais lorsque tu te retrouves dans un lit d'hôpital et sous anesthésie deux jours avant le premier match de la Coupe du monde, ce n'est évidemment pas idéal."

McTominay a finalement disputé les trois rencontres de la phase de groupes. Malgré ses problèmes médicaux, il a donc pu défendre les couleurs de son pays, sans toutefois permettre à l'Écosse de se qualifier pour le tour suivant.

McTominay se sent à nouveau beaucoup mieux

Ses troubles du rythme cardiaque ont aussi perturbé son parcours en club et en sélection. Absent lors de plusieurs matches de Naples, il n'avait pas non plus été convoqué pour les rencontres de Ligue des Nations disputées par l'Écosse en septembre. Depuis, il a retrouvé le groupe et se montre rassurant sur son état de santé.

"Je vais bien. Je me sens beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. C'était une intervention nécessaire", explique-t-il. Conscient de l'inquiétude que peuvent susciter des problèmes cardiaques auprès de ses proches et des supporters, il tient à relativiser : "En réalité, c'était une intervention relativement simple."

À 29 ans, le milieu de terrain savoure surtout son retour sur les pelouses et souhaite poursuivre sa progression. "Je suis extrêmement heureux d'être de retour. C'est la chose la plus importante dans ma vie. Je veux à nouveau faire mes preuves et voir si je peux encore franchir un cap. Pour moi, il s'agit toujours de revenir plus fort." McTominay compte désormais 73 sélections avec l'Écosse. Depuis son arrivée à Naples à l'été 2024, il a inscrit 32 buts et délivré dix passes décisives en 91 rencontres.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League B
Nations League B Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Ecosse
Scott McTominay

Plus de news

Dernier entraînement, départ pour Izmir : le programme des Diables Rouges avant la Turquie

Dernier entraînement, départ pour Izmir : le programme des Diables Rouges avant la Turquie

10:00
Manchester United très proche d'un accord avec le remplaçant de Michael Carrick

Manchester United très proche d'un accord avec le remplaçant de Michael Carrick

09:40
🎥 Diego Moreira, titulaire chez les Diables Rouges malgré Jeremy Doku ?

🎥 Diego Moreira, titulaire chez les Diables Rouges malgré Jeremy Doku ?

09:20
Vincent Kompany a inscrit un joueur de Jupiler Pro League sur sa liste prioritaire

Vincent Kompany a inscrit un joueur de Jupiler Pro League sur sa liste prioritaire

09:00
"J'ai discuté avec Rudi Garcia" : Hugo Cuypers peut montrer qu'il devait être à la Coupe du monde

"J'ai discuté avec Rudi Garcia" : Hugo Cuypers peut montrer qu'il devait être à la Coupe du monde

08:40
Le petit-fils de Johan Cruijff devient international chez les jeunes, mais pas en Oranje

Le petit-fils de Johan Cruijff devient international chez les jeunes, mais pas en Oranje

08:00
Les Canaris se nipponisent encore un peu plus : Saint-Trond sera représenté... dans un manga !

Les Canaris se nipponisent encore un peu plus : Saint-Trond sera représenté... dans un manga !

07:40
Le transfert de ses rêves ? Nicolo Tresoldi est déjà... passé à côté !

Le transfert de ses rêves ? Nicolo Tresoldi est déjà... passé à côté !

07:20
La grosse surprise de la sélection U21 intéresse des clubs anglais

La grosse surprise de la sélection U21 intéresse des clubs anglais

07:00
Ce qui s’est réellement passé avec Aasgaard et Bertaccini : le team manager a commis une erreur humaine

Ce qui s’est réellement passé avec Aasgaard et Bertaccini : le team manager a commis une erreur humaine

06:00
Courtois bâtit un empire : il se lance désormais aussi dans la grande tendance du moment

Courtois bâtit un empire : il se lance désormais aussi dans la grande tendance du moment

23:26
1
Encore un forfait en équipe de France, et pas des moindres

Encore un forfait en équipe de France, et pas des moindres

23:06
La piste très surprenante du Bayern Munich pour remplacer Manuel Neuer

La piste très surprenante du Bayern Munich pour remplacer Manuel Neuer

22:40
D'Anderlecht à la D4 allemande : un entraîneur en route vers une destination surprenante

D'Anderlecht à la D4 allemande : un entraîneur en route vers une destination surprenante

22:20
Un autre ex-entraîneur de D1A cité du côté de la RAAL

Un autre ex-entraîneur de D1A cité du côté de la RAAL

22:00
Il y a près de 30 ans, Anderlecht était dans la situation inverse et n'avait pas porté plainte

Il y a près de 30 ans, Anderlecht était dans la situation inverse et n'avait pas porté plainte

21:41
12
Retour surprise : un ancien de l'Excel Mouscron signe en P1 dans sa ville de naissance

Retour surprise : un ancien de l'Excel Mouscron signe en P1 dans sa ville de naissance

21:20
Senne Lammens réagit aux critiques à sa manière : le Diable Rouge a ses rituels

Senne Lammens réagit aux critiques à sa manière : le Diable Rouge a ses rituels

21:00
Hugo Cuypers, enfin Diable Rouge : "Je n'ai jamais perdu espoir"

Hugo Cuypers, enfin Diable Rouge : "Je n'ai jamais perdu espoir"

20:40
1
Qui remplacera Jess Thorup ? Le KRC Genk a... un club de Jupiler Pro League dans le viseur

Qui remplacera Jess Thorup ? Le KRC Genk a... un club de Jupiler Pro League dans le viseur

20:15
1
Pourquoi Anderlecht ne devrait pas échapper à une sanction après sa grosse erreur administrative

Pourquoi Anderlecht ne devrait pas échapper à une sanction après sa grosse erreur administrative

19:45
1
Les feuilles tombent, les coachs aussi : nouveau licenciement en Pro League

Les feuilles tombent, les coachs aussi : nouveau licenciement en Pro League

19:15
Écart historique pour Charleroi, qui aurait été leader il y a un an : une première dans le championnat belge

Écart historique pour Charleroi, qui aurait été leader il y a un an : une première dans le championnat belge

18:40
"Il y avait de l'espoir" : Lucas Stassin se confie sur sa non-sélection chez les Diables Rouges

"Il y avait de l'espoir" : Lucas Stassin se confie sur sa non-sélection chez les Diables Rouges

18:00
Mauvaise nouvelle pour le futur de Brughmans à Liverpool ? Les Reds pourraient prendre une décision importante

Mauvaise nouvelle pour le futur de Brughmans à Liverpool ? Les Reds pourraient prendre une décision importante

17:30
"Cela en dit long sur lui" : Hein Vanhaezebrouck très critique envers un joueur du Club de Bruges

"Cela en dit long sur lui" : Hein Vanhaezebrouck très critique envers un joueur du Club de Bruges

17:00
Stijn Stijnen sait qui pourrait bien être le prochain entraîneur de Genk : "De Condé en est un grand fan"

Stijn Stijnen sait qui pourrait bien être le prochain entraîneur de Genk : "De Condé en est un grand fan"

16:30
Gros changement pour Thorgan Hazard : le RC Lens prend une grande décision

Gros changement pour Thorgan Hazard : le RC Lens prend une grande décision

16:01
"Le résultat doit être maintenu" : deux anciens Diables réagissent à la bourde d'Anderlecht

"Le résultat doit être maintenu" : deux anciens Diables réagissent à la bourde d'Anderlecht

16:00
Charleroi peut-il rester dans le haut du classement ? Philippe Albert a un avis très clair sur la question

Charleroi peut-il rester dans le haut du classement ? Philippe Albert a un avis très clair sur la question

15:40
"C'est dommage, mais..." : Simon Mignolet réagit à une décision d'Anderlecht qui fait débat

"C'est dommage, mais..." : Simon Mignolet réagit à une décision d'Anderlecht qui fait débat

15:20
Deuxième séance à Tubize pour les Diables Rouges : des absents à signaler ?

Deuxième séance à Tubize pour les Diables Rouges : des absents à signaler ?

15:07
Un entraîneur bien connu de la Pro League pour succéder à Edward Still à La Louvière ?

Un entraîneur bien connu de la Pro League pour succéder à Edward Still à La Louvière ?

15:00
Six joueurs du RFC Liège appelés en sélection pour la trêve internationale de novembre : voici la liste

Six joueurs du RFC Liège appelés en sélection pour la trêve internationale de novembre : voici la liste

14:45
Le Bayern Munich confirme le retour de Vincent Kompany au centre d'entraînement et donne de ses nouvelles

Le Bayern Munich confirme le retour de Vincent Kompany au centre d'entraînement et donne de ses nouvelles

14:25
"Je n'oublierai pas cette journée" : Pablo Pagis raconte comment il a appris sa première sélection avec les Bleus

"Je n'oublierai pas cette journée" : Pablo Pagis raconte comment il a appris sa première sélection avec les Bleus

14:05

Plus de news

Les plus populaires

Nations League B

 Journée 5
Ecosse Ecosse 13/11 Macédoine Macédoine
Slovénie Slovénie 13/11 Suisse Suisse
Kosovo Kosovo 14/11 Israël Israël
Georgie Georgie 14/11 Hongrie Hongrie
Autriche Autriche 14/11 Irlande Irlande
Roumanie Roumanie 14/11 Pologne Pologne
Irlande du Nord Irlande du Nord 14/11 Ukraine Ukraine
Suède Suède 14/11 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine

Dernières réactions

JoBg JoBg a propos de La match entre les mains de l'Union Belge : Bruges porte réclamation pour la feuille de match d'Anderlecht ! Union 60 Union 60 a propos de Il y a près de 30 ans, Anderlecht était dans la situation inverse et n'avait pas porté plainte Union 60 Union 60 a propos de Courtois bâtit un empire : il se lance désormais aussi dans la grande tendance du moment El Malvario El Malvario a propos de Hugo Cuypers, enfin Diable Rouge : "Je n'ai jamais perdu espoir" Rudy Warzee Rudy Warzee a propos de Qui remplacera Jess Thorup ? Le KRC Genk a... un club de Jupiler Pro League dans le viseur Sandirap77 Sandirap77 a propos de Pourquoi Anderlecht ne devrait pas échapper à une sanction après sa grosse erreur administrative JoBg JoBg a propos de Égalisation à annuler, penalty pour Anderlecht ? Jonathan Lardot est formel après le Topper Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Mihajlo Cvetkovic évoque son but avec honnêteté : "Oui, il y avait peut-être faute" Union 60 Union 60 a propos de Eric Gerets a-t-il été saboté par...Mark van Bommel ? "Je n'ai aucune rancune" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de L'incroyable erreur du RSC Anderlecht, qui pourrait bien perdre le topper sur tapis vert ! Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved