Ce joueur star de son équipe à la Coupe du monde a subi une intervention médicale deux jours avant le tournoi

Scott McTominay a livré une révélation marquante sur sa carrière. Le milieu de terrain de Naples et de la sélection écossaise a subi une intervention médicale deux jours seulement avant le début de la Coupe du monde. Souffrant de troubles du rythme cardiaque, il a été placé sous anesthésie pour permettre de rétablir un rythme normal. Cela ne l'a pas empêché de retrouver les terrains peu après.

Le moment pouvait difficilement être plus délicat. Alors qu'il se préparait depuis des mois à disputer la Coupe du monde avec l'Écosse, Scott McTominay s'est retrouvé à l'hôpital, à deux jours du premier match contre Haïti. "Tu t'es si bien préparé, tu es en excellente condition, et puis quelque chose comme ça t'arrive", a-t-il raconté en conférence de presse mardi.

Une intervention médicale juste avant le premier match de la Coupe du monde

Rapidement autorisé à rejouer après l'intervention, le milieu de terrain était néanmoins conscient des circonstances inhabituelles de sa préparation. "J'étais à cent pour cent en forme, mais lorsque tu te retrouves dans un lit d'hôpital et sous anesthésie deux jours avant le premier match de la Coupe du monde, ce n'est évidemment pas idéal."

McTominay a finalement disputé les trois rencontres de la phase de groupes. Malgré ses problèmes médicaux, il a donc pu défendre les couleurs de son pays, sans toutefois permettre à l'Écosse de se qualifier pour le tour suivant.

McTominay se sent à nouveau beaucoup mieux

Ses troubles du rythme cardiaque ont aussi perturbé son parcours en club et en sélection. Absent lors de plusieurs matches de Naples, il n'avait pas non plus été convoqué pour les rencontres de Ligue des Nations disputées par l'Écosse en septembre. Depuis, il a retrouvé le groupe et se montre rassurant sur son état de santé.

"Je vais bien. Je me sens beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. C'était une intervention nécessaire", explique-t-il. Conscient de l'inquiétude que peuvent susciter des problèmes cardiaques auprès de ses proches et des supporters, il tient à relativiser : "En réalité, c'était une intervention relativement simple."





À 29 ans, le milieu de terrain savoure surtout son retour sur les pelouses et souhaite poursuivre sa progression. "Je suis extrêmement heureux d'être de retour. C'est la chose la plus importante dans ma vie. Je veux à nouveau faire mes preuves et voir si je peux encore franchir un cap. Pour moi, il s'agit toujours de revenir plus fort." McTominay compte désormais 73 sélections avec l'Écosse. Depuis son arrivée à Naples à l'été 2024, il a inscrit 32 buts et délivré dix passes décisives en 91 rencontres.