Ce qui s’est réellement passé avec Aasgaard et Bertaccini : le team manager a commis une erreur humaine

L’erreur administrative d’Anderlecht contre le Club de Bruges était liée à une erreur humaine dans la précipitation. Le team manager Martijn De Jonge a dû modifier la feuille de match au dernier moment, et n’a pas vu qu’au moins six joueurs formés en Belgique devaient y figurer. Au final, seuls cinq noms ont été inscrits.

La feuille de match a dû être modifiée au dernier moment

Le principal problème a concerné la forme de Thelo Aasgaard. Le Norvégien était incertain pour ce choc et devait encore passer des tests avant la rencontre afin de déterminer s’il était suffisamment en forme pour jouer. Rien ne garantissait qu’il recevrait le feu vert, mais il s’est finalement avéré disponible. Adriano Bertaccini est dès lors sorti du groupe pour le match.

Normalement, la feuille de match est préparée bien avant le coup d’envoi. Le onze de départ et les remplaçants doivent être communiqués numériquement au plus tard 75 minutes avant le match.

Vítor Bruno ne révèle toutefois que juste avant l’échauffement quels joueurs ne feront pas partie de la sélection. En raison de la décision tardive concernant Aasgaard, le team manager Martiijn De Jonge a dû réagir rapidement.

Le système n’a pas averti de l’absence d’un joueur formé en Belgique

Fait notable : le système numérique de contrôle ne se bloque pas automatiquement pour le nombre de joueurs formés en Belgique. Des contrôles existent notamment pour un joueur suspendu ou un onze de départ incomplet, et bloquent l'insertion d'une feuille de match contenant un joueur non-qualifié, par exemple ; mais pour la règle des joueurs formés en Belgique, seul un compteur apparaît. Celui-ci indique combien de joueurs remplissent les conditions, sans bloquer la sélection lorsque ce nombre est insuffisant.

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Un deuxième contrôle aurait également pu éviter cette bévue. À Anderlecht, la responsabilité semblait à ce moment-là reposer sur une seule personne. L’erreur de De Jonge était humaine, mais les conséquences pourraient bien sûr être graves, car on imagine bien mal l'Union Belge passer au-dessus de l'infraction.