Coup dur pour les Diables Rouges : pas de Romelu Lukaku en Turquie !

Décidément, l'histoire récente de Romelu Lukaku en sélection est faite de frustrations. L'attaquant du Fenerbahçe avait rejoint le groupe cette semaine, mais il ne sera pas du voyage en Turquie en raison d'une gêne à la hanche.

Mark van Bommel ne pourra pas compter sur Romelu Lukaku pour le match crucial en déplacement à Izmir (Turquie), ce jeudi, dans le cadre de la 5e journée de Nations League. L'Union Belge vient d'annoncer ce mercredi que l'attaquant du Fenerbahçe était indisponible.

"Romelu Lukaku est out pour Turquie-Belgique. Il souffre d'un petit problème à la hanche et restera en Belgique en guise de précaution afin de recevoir un traitement dans des conditions optimales. Le staff médical fait tout ce qui est en son pouvoir pour qu'il soit fit en vue de dimanche", lit-on.

Pas de Lukaku en Turquie, aucun remplaçant appelé

C'est un coup dur pour les Diables Rouges car Lukaku avait enfin retrouvé sa place de titulaire lors de la dernière trêve internationale, disputant 70 minutes (brassard au bras) face à la France, à Paris. Un match lors duquel son importance dans le jeu belge était à nouveau apparue évidente.

Romelu Lukaku is out for Turkey vs Belgium. He has a minor hip issue and will remain in Belgium as a precaution to receive treatment in optimal conditions. The medical staff are doing everything possible to have him fit for Sunday. https://t.co/0Cfy8PtSps — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 11, 2026

"Aucun autre joueur ne sera appelé, et la situation sera réévaluée vendredi", ajoute la fédération.



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Cela signifie que ce jeudi, c'est très probablement Charles De Ketelaere qui, comme il en a pris l'habitude en l'absence de Romelu Lukaku ces derniers temps, sera aligné en pointe. Mais aussi que Hugo Cuypers, appelé pour la première fois, peut espérer recevoir du temps de jeu.

Fenerbahçe suivra certainement cette situation avec attention, car Romelu Lukaku commençait, ces dernières semaines, à être régulièrement décisif pour le club stambouliote. Titulaire lors des quatre matchs précédents, il a marqué un but et délivré trois passes décisives sur les cinq derniers matchs de son club en championnat.