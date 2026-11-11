De retour de blessure, ces deux Anderlechtois n'ont plus les faveurs de Vitor Bruno

L'erreur administrative commise par Anderlecht face au Club de Bruges a mis en lumière la situation de Killian Sardella. Pourtant rétabli depuis quelque temps, l'arrière droit a suivi la rencontre depuis les tribunes. Vitor Bruno ne semble pas compter sur lui pour le moment.

Sardella est rétabli, mais ses perspectives restent limitées. Ali Maamar accapare l'essentiel du temps de jeu au poste d'arrière droit. Même Kaïs Barry, défenseur central de formation, semble désormais le devancer dans la hiérarchie lorsqu'une alternative est nécessaire.

Sardella dépassé par Maamar et Barry

La rencontre face au Red Bull Salzbourg en a offert une nouvelle illustration. À la sortie de Maamar en fin de match, Bruno a choisi de faire entrer Barry au poste d'arrière droit. Présent sur le banc, Sardella n'a pas été sollicité. Contre le Club de Bruges, il a même dû prendre place en tribunes.

Pour un joueur à nouveau disponible, le signal est fort. Maamar s'est installé à droite de la défense et Bruno ne semble pas envisager de remettre ce choix en question pour le moment. Pour le suppléer, il préfère même solliciter Barry à un poste qui n'est pas le sien.

Camara doit également regagner la confiance

La situation d'Ilay Camara est différente. L'arrière droit avait pu s'échauffer contre Salzbourg, alors qu'il ne figurait pas sur la feuille de match. Victime d'une fracture au pied durant la préparation, il a passé plusieurs mois à travailler pour revenir et n'a retrouvé les entraînements collectifs qu'à la fin du mois de septembre.

À Anderlecht, ses blessures à répétition suscitent toutefois une frustration croissante. En interne, sa capacité à enchaîner les rencontres sur la durée soulève des interrogations, ce qui freine son retour comme concurrent régulier de Maamar.





Ce dernier dispose donc d'une avance nette sur ses concurrents. Sardella doit convaincre Bruno de lui accorder une nouvelle chance, tandis que Camara doit retrouver de la continuité sur le plan physique. Dans l'immédiat, le poste d'arrière droit semble être l'une des positions pour lesquelles l'entraîneur anderlechtois a le moins d'hésitations.