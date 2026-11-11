Dernier entraînement, départ pour Izmir : le programme des Diables Rouges avant la Turquie

Les Diables Rouges effectueront un dernier entraînement en Belgique ce mercredi avant de s'envoler pour Izmir, où ils affronteront la Turquie lors de la cinquième journée de la Ligue des Nations. Voici le programme des hommes de Mark Van Bommel jusqu'au coup d'envoi.

Les Diables Rouges entrent dans le vif du sujet, à moins de quarante-huit heures de leur rencontre à Izmir, comptant pour la cinquième journée de la Ligue des Nations.

Mark Van Bommel, son staff et ses joueurs effectueront un dernier entraînement sur le sol belge à 10h00, au Proximus Basecamp de Tubize.

Le programme des Diables Rouges en Turquie

La délégation rejoindra ensuite l'aéroport pour un vol d'environ trois heures et demie à destination d'Izmir, sur la côte ouest de la Turquie, au bord de la mer Égée.

À 18h45, heure belge (20h45 en Turquie), le sélectionneur Mark Van Bommel se présentera en conférence de presse aux côtés de son capitaine, Youri Tielemans. Demain matin, un décrassage matinal aura lieu avant les habituels préparatifs d'avant-match.

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Le coup d'envoi de la rencontre sera donné ce jeudi à 18h00 en Belgique (20h00 en Turquie), au stade Gürsel Aksel. Le Suisse Sandro Schärer dirigera les débats. Il a déjà arbitré les Diables Rouges à quatre reprises et officié lors de la rencontre entre le Club de Bruges et Aston Villa en Ligue des Champions.