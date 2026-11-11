Encore du changement pour Lukaku en Turquie : une tête connue quitte le Fenerbahçe

Romelu Lukaku a récemment vu un nouvel entraîneur arriver à la tête du Fenerbahçe, suite au départ d'Ismail Kartal. Après cette arrivée, l'ancien adjoint de Kartal, Dirk Kuyt, qui avait assuré l'intérim, est parti à son tour.

Suite au départ d'Ismail Kartal, Dirk Kuyt (46 ans) avait brièvement pris en mains le Fenerbahçe en qualité d'entraîneur intérimaire. Le Néerlandais, que l'on a connu en Belgique en tant qu'entraîneur du Beerschot, avait dirigé deux rencontres avant qu'Emre Belözoglu lui succède sur le banc du club stambouliote.

Le communiqué du Fenerbahçe

"Merci, Dirk Kuyt ! Notre histoire en jaune et bleu a commencé il y a plusieurs années et le lien qui nous unit ne s'est jamais rompu. Tu as d'abord défendu nos couleurs sur le terrain, avant de le faire depuis le bord de la pelouse. Ton amour pour le club ainsi que ta loyauté t'ont permis de conquérir une place particulière dans le cœur de tous les supporters de Fenerbahçe".

"Nous te remercions du fond du cœur pour tout ce que tu as apporté à ce club. Aujourd'hui, nos chemins se séparent, mais ta place au sein de cette grande famille ne changera jamais. Parfois, un au revoir n'est pas un adieu définitif, mais simplement le signe d'un lien qui perdurera pour toujours".

Dirk Kuyt était arrivé l'été dernier sur le banc du Fenerbahçe en tant qu'entraîneur adjoint d'Ismail Kartal. Avant cela, il avait dirigé le FC Dordrecht, aux Pays-Bas, et le Beerschot, qu'il avait ramené de la Challenger Pro League à la Jupiler Pro League.



En tant que joueur, Dirk Kuyt a porté le maillot du Fenerbahçe à 130 reprises, inscrivant 37 buts et délivrant 28 passes décisives de 2012 à 2015.