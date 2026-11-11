Forfait de taille en Italie contre les Diables Rouges
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L'Italie devra se passer de Nicolò Zaniolo pour ses deux derniers matchs de Ligue des Nations, face à la France et à la Belgique. Le milieu offensif de l'Udinese a quitté le rassemblement mardi pour "raisons personnelles".
Les sélections qui partagent le groupe de la Belgique en Ligue A de la Ligue des Nations doivent composer avec plusieurs absences. Aurélien Tchouaméni est devenu mardi soir le troisième joueur à déclarer forfait en équipe de France. La Squadra Azzurra n'est pas non plus épargnée.
Nicolò Zaniolo déclare forfait pour raisons personnelles
Nicolò Zaniolo a quitté le rassemblement de la sélection italienne pour "raisons personnelles". Les circonstances de son départ restent floues et peu d'informations ont filtré dans la presse italienne.
Le milieu offensif de l'Udinese, qui compte 19 sélections, avait été annoncé incertain par la Gazzetta dello Sport une dizaine de jours plus tôt en raison d'une blessure. C'est toutefois un motif personnel qui a été invoqué pour expliquer son départ mardi. Il n'a pas été remplacé dans la sélection.
La sélection de l'Italie
Gardiens de but : Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus) ;
Défenseurs : Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Marco Palestra (Chelsea), Matteo Palma (Udinese), Giorgio Scalvini (Atalanta) ;
Milieux de terrain : Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Côme), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parme), Niccolò Pisilli (Rome), Samuele Ricci (Côme), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham) ;
Attaquants : Nicolò Cambiaghi (Bologne), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Côme), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli).
Nicolò Zaniolo lascia il ritiro di Coverciano per motivi personali ❌ 🔗 https://t.co/dg8Bh9aBog #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro https://t.co/0ySB3m5M3v— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) November 10, 2026
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